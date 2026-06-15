奪命瞬間！「葉門蜘蛛人」徒手攀火山口　墜120公尺深淵亡

▲ 安塔過去也曾攀爬這座火山口岩壁，這次卻不幸丟命。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

被稱為「葉門蜘蛛人」的30歲冒險家安塔（Al-Qaqa Ibn Antar）日前挑戰徒手攀爬葉門南部達利省哈拉達特火山口（Hardah Dam）岩壁，不幸墜入深達120公尺的火山坑喪命，全程被鏡頭拍下。

根據葉門民防局公布的10秒影片，安塔當時未使用任何安全繩索或護具，沿著刻有阿拉伯文字的垂直岩壁向上攀登。畫面中，他右手緊抓岩面、左手懸空，接著卻突然失去支撐，整個人向下墜落。

事發後搜救人員趕抵現場，但因火山坑地形陡峭崎嶇、難以挺進，民防局也稱此次任務為「高度複雜的搜救行動」。潛水與水上救援隊歷經約4小時的搜索，終於在水面下30公尺深處尋獲安塔遺體。

哈拉達特火山坑位於葉門首都沙那以南約176公里的達姆特市（Damt）附近，坑底是一座含硫磺的高溫湖泊，地形險峻，是當地著名地標。安塔生前曾多次挑戰這座火山，4月一段影片中可見他一邊攀爬陡坡、一邊徒手完成高難度體操動作，展現驚人臂力。

安塔過去常在社群媒體分享極限攀岩影片，包括徒手懸掛崖壁、雙腳騰空等高風險動作，驚艷眾多網友，因此贏得「葉門蜘蛛人」的稱號。葉門民防局事後呼籲所有從事極限運動及登山活動的人士，務必遵守安全規範，並配戴「適當防護裝備，以防類似憾事再度發生」。