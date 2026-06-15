以色列1年與伊朗開戰2回「卻落得一場空」　納坦雅胡陷雙重困境

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗宣布達成初步協議，但遠遠不及以色列政府最初宣稱的戰爭目標。以色列國內對此普遍不滿，各政治光譜的人們都認為，該協議並未解決伊朗帶來的根本性安全威脅。希伯來語大報《Yediot Aharonot》14日頭版更以「爛協議」一詞評論此事。

1年2戰卻落空 以色列目標未被提及

《紐約時報》寫道，以色列與伊朗過去1年內打了2場戰爭，包括去年6月與美國聯合空襲伊朗核設施的12天戰爭，以及今年2月底與美國合作發起的軍事行動，但如今不僅沒有參與川普政府與伊朗的談判，還被排除在潛在的和平進程之外。

美伊官員表示，根據初步的諒解備忘錄，伊朗將重開荷莫茲海峽，美國則解除對伊朗海上封鎖。雙方於4月初同意的停火繼續延長60天，在此期間2國承諾就伊朗核計畫及美國解除制裁展開詳細談判。

不過，納坦雅胡曾宣布的戰爭目標，卻幾乎未被提及。當初他曾誓言「消除針對以色列的生存威脅」，這意味著摧毀伊朗核威脅與其彈道飛彈計畫，終止德黑蘭對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與葉門青年運動（Houthis，又譯胡塞運動）、加薩哈瑪斯（Hamas）等代理人勢力的支持。

▼川普與納坦雅胡也被傳出分歧。（圖／路透）



根本威脅未解決 以色列反對派猛批

以色列前代理國安顧問納格爾（Jacob Nagel）指出，伊朗彈道飛彈計畫及對各地武裝代理人的支持，甚至未被列入任何談判議程。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）痛批，「這是以色列外交與安全政策最令人震驚的失敗之一。」前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）也說，「從以色列角度來看，這是一場災難」。

不過，以色列政府官員目前幾乎沒有表態，顯然是為了避免激怒川普。納坦雅胡也僅在12日強調，「只要我還是以色列總理，伊朗就不會擁有核子武器。我與川普總統在此議題上存在完全共識。」

隨著以色列大選預計10月底登場，納坦雅胡正面臨來自執政聯盟內部及政府外部批評者的龐大雙重壓力。