南韓星巴克下週一「全部提早打烊」　所有員工去上歷史課

▲首爾一間星巴克門可羅雀。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓星巴克所有門市將於22日下午3時全面提前打烊，原因是要讓全體員工接受歷史認識與社會敏感度教育訓練。此舉是為了回應日前「坦克日」行銷風波，也是南韓星巴克1999年開業以來，首度全國同步停業。

坦克日惹議 全體歷史教育訓練

事件起因於南韓星巴克日前推出「518坦克日」優惠活動，被質疑影射並消費1980年5月18日造成大量死傷的「光州民主化運動」，掀起全國抵制浪潮。

母公司新世界集團會長鄭溶鎮上月26日召開記者會親自公開道歉，表示「誠心低頭致歉，懇求大家原諒」，並宣示採取後續行動，確保類似行銷爭議不再重演。

根據新世界集團15日公告，該歷史教育課程由成均館大學史學系吳濟延（音譯）教授主講，內容涵蓋1950年代以來重大近現代史事件，引導員工建立正確的歷史觀。

▼新世界集團會長鄭溶鎮5月26日上午在首爾市江南區召開記者會鞠躬道歉。（圖／達志影像／美聯社）



集團旗下易買得子公司主管及南韓星巴克總部員工，將率先於17日在公司內部研修院「新世界南山」接受培訓。鄭溶鎮會長本人則預計在24日社長團會議前，與旗下各子公司代表共同完成課程。

星巴克門市員工被安排在22日上課，全國門市當天下午3時提前打烊，以觀看影片方式接受講座培訓。當天休假人員則須在6月23日至7月12日期間自行完成線上觀看。各門市16日起張貼公告，提前告知顧客營業時間異動，以降低不便。

不只教育訓練 引入多重審核機制

為了防止類似疏失再度發生，南韓星巴克宣布導入「風險預防系統化」的多重審核機制。未來行銷企劃從構想階段開始，就須強制比對「歷史、紀念日、政治、災難、軍事、性別、暴力、仇恨言論」等社會敏感度檢核表，並在正式上線前由品質、法務等相關部門主管共同完成最終把關。