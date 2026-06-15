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美伊宣布停火卻沒共識？　協議內容「3大分歧」各說各話

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普宣布與伊朗達成協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與伊朗宣布達成停火協議，但CNN及《衛報》等外媒分析，雙方對協議內容的表述出現明顯落差，加上完整文本至今尚未公開，多項關鍵細節仍籠罩在不確定性之中。

據伊朗半官方媒體《梅爾通訊社》披露的一份14點諒解備忘錄草案，協議內容涵蓋所有戰線永久停火、美軍撤離伊朗、30天內解除海上封鎖並在伊朗安排下重新開放荷莫茲海峽，以及美國與盟友提供至少3000億美元的伊朗重建計畫，伊朗也將重申不製造核武的承諾。但上述內容至今未獲兩國官方證實。

▲▼美國與伊朗之間的「14點諒解備忘錄」草案初步內容。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲ 美伊14點諒解備忘錄草案初步內容。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

荷莫茲海峽：開放時機與條件說法不一

在全球最重要的石油運輸水道荷莫茲海峽問題上，雙方立場存在明顯出入。川普14日晚間高調宣布，「授權免費開放荷莫茲海峽，即刻解除美國海軍封鎖」，但短短1小時又改口稱，海峽開放須待19日備忘錄正式簽署後才會啟動，且初期目的為清除水雷。

德黑蘭堅稱協議中明訂美國將立即解除對伊朗港口封鎖；伊朗官媒則稱草案內容顯示，荷莫茲海峽將在30天內於伊朗安排之下重新開放。

美國長期反對任何形式的海峽收費機制，英、法、德、義4國領袖也聯合發聲，強調海峽必須無條件重新開放，且保障完整的航行自由。儘管諸多不確定性懸而未決，全球油價在協議消息傳出後隨即大跌至3月初戰事爆發以來的最低點。

黎巴嫩停火：川普避而不談　以色列態度成變數

黎巴嫩停火問題上，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）與調停國巴基斯坦總理夏立夫均明確表示，協議涵蓋包含黎巴嫩在內所有戰線的永久停火，但川普在公開聲明中對黎巴嫩隻字未提。且以色列並未參與本次美伊談判，政府對協議也尚未表態。

協議公布幾小時前，以色列才對貝魯特南郊發動空襲，造成3死6傷。川普事後透露此舉「讓簽署延遲了幾個小時」，還在《紐約時報》專訪中批評以色列總理納坦雅胡「差點搞砸協議」。若以色列持續採取軍事行動，恐怕衝擊協議。

▲▼ 以色列14日再度空襲黎巴嫩南部，從以色列北部拍攝的畫面可見現場竄起濃煙。（圖／路透）

▲ 以色列14日再度空襲黎巴嫩南部，從以色列北部拍攝的畫面可見現場竄起濃煙。（圖／路透）

凍結資金與核武談判：雙方各說各話

針對凍結資金議題，伊朗副外長表示，後續60天談判的前提是美方必須先釋出數十億美元遭凍結的伊朗資金；美國官員則斷然否認，強調「這是一份依成效付款的協議，伊朗未履行承諾前，凍結資金絕不會解除。」

核武問題方面，川普重申伊朗「絕對不會擁有核武」，但雙方同意在未來60天內繼續進行核談判。川普更向《紐時》警告，若德黑蘭談判破局，美國軍事攻擊隨時可能重啟。分析人士指出，伊朗境內3處核設施雖已在去年美軍空襲中受損，但逾400公斤高純度濃縮鈾的最終去向料將成為後續談判焦點。

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