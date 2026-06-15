世界遺產陷火海！基輔千年修道院慘況曝　俄大規模空襲烏克蘭9死

▲ 基輔洞窟修道院遭俄軍空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯15日對烏克蘭發動2周來最猛烈空襲，首都基輔擁有近千年歷史的聯合國世界遺產「基輔洞窟修道院」（Kyiv-Pechersk Lavra）被直接命中，這座東正教聖母安息主教座堂陷入火海，造成4人死亡，附近居民被要求立即避難；東北部城市哈爾科夫則有5名救難人員，在撲滅此前攻擊引發的火勢時遭第二波空襲炸死。

綜合《美聯社》等外媒，基輔全市共有16處地點傳出受損，軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）說明，舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）不到30分鐘內有5處平民住所被擊中，包括一棟25層樓公寓，還波及市場及超市；奧博隆區（Obolonskyi）則有一棟9層住宅大樓遭直接命中。全市至少20人送醫，其中包括1名兒童，北區約14萬戶家庭則陷入停電。





▲▼ 聖母安息主教座堂起火燃燒。（圖／路透）

烏克蘭正教會領袖葉皮凡尼都主教（Metropolitan Epiphanius）發文痛批，此次攻擊是俄羅斯「對抗人類、對抗歷史、對抗基督信仰的又一項罪行」，並呼籲全球信眾為這座神聖遺址祈禱。烏克蘭文化部長貝列日娜（Tetyana Berezhna）也證實，聖母安息主教座堂已遭俄軍砲火毀損。

而在哈爾科夫，內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）指出，當地救難隊正撲滅首波攻擊引發的大火之際，俄軍隨即發動第二波打擊，造成5名消防救援人員當場殉職，另有至少5人受傷。

基輔洞窟修道院建於11世紀，擁有長達600公尺的地下洞穴迴廊，2023年因俄軍侵略威脅被列入「世界遺產瀕危名錄」。此次空襲發生前，烏克蘭總統澤連斯基已與美國總統川普通話，尋求停火解決方案；俄羅斯總統普丁則警告，莫斯科將對烏克蘭展開「系統性」打擊。

▼ 基輔民眾躲進地鐵站避難。（圖／路透）