美伊協議「只能止血」無法療傷　英媒：德黑蘭籌碼不減反增

▲德黑蘭一塊大型反美廣告看板，描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗宣布達成停火備忘錄，但《金融時報》引述多名分析人士說法報導，德黑蘭不僅全身而退，談判籌碼更是不減反增。

控制海峽+打擊能力 伊朗握更大籌碼

前美國高級官員、現任大西洋理事會研究員夏皮羅（Dan Shapiro）直言，「從美國最初聲稱的目標來看，這是一份非常薄弱的協議。」他指出，備忘錄在很大程度上著重重啟荷莫茲海峽，「正好展現出伊朗擁有多少足以說服川普的影響力，讓他認為即便是以較弱勢條件結束戰爭，都比繼續打仗更好。」

德黑蘭除了證明封鎖荷莫茲海峽的能力，也多次對波斯灣國家及美軍基地發動精準打擊。夏皮羅警告，這意味著伊朗將挾帶龐大籌碼投入接下來的60天談判，具體展現在「如何處理高濃縮鈾及拖延談判」方面。

雖然美國仍能透過暫緩解除制裁反制，但未來這種立場很難堅持下去，川普在11月期中選舉前重啟大規模軍事行動的可能性也很低。

▼伊朗展現出控制荷莫茲海峽的能力。（圖／達志影像／美聯社）



將啟動60天談判 僵持局面恐持續

雖然美伊總算達成停火備忘錄，但對於60天談判是否能夠朝向最終協議持續推進，專家似乎抱持保留態度。

查塔姆研究所分析師瓦基爾（Sanam Vakil）形容，「美國和伊朗都把彼此挾持為人質，美國手握制裁與軍事威脅，伊朗手握荷莫茲海峽。」所以從某種意義上來說，事情還沒有結束，「我們停留在這個階段的時間可能超過60天，而這一點非常危險」。

▼6月7日，伊朗飛彈襲擊以色列中部，一枚飛彈劃過天際。（圖／達志影像／美聯社）

未解決以色列擔憂 只能止血無法療傷

停火備忘錄未觸及伊朗的飛彈與無人機武器庫，也沒有處理德黑蘭支持區域代理人的問題，而這些正是以色列與多個阿拉伯國家長期以來最主要的擔憂，他們擔心被留下來面對一個受創後更加鷹派的德黑蘭政權。

蘭德公司研究員埃夫倫（Shira Efron）也指出，「伊朗會向軍事壓力屈服的假設已經徹底破滅」，該協議在以色列國內恐怕難以被包裝成勝利。

儘管備忘錄呼籲在所有戰線立即且永久停火，但以色列與真主黨的衝突仍可能破壞協議。以色列官員已明確表示，他們打算在任何領域繼續打擊被視為威脅的目標，包括黎巴嫩。

智庫國際危機組織（ICG）分析師瓦埃茲（Ali Vaez）表示，美國與伊朗的協議只能「止血，卻無法療傷」。