帶3子女搭馬車「突遭示威者噓聲伺候」！　凱特王妃反應曝光

圖文／鏡週刊

為慶祝英王查爾斯三世（King Charles III）的官方生日，英國舉行一年一度的「皇家閱兵式」（Trooping the Colour），王室成員齊聚亮相。不過，現場有反君主制團體抗議，凱特王妃（Kate Middleton）與3個孩子搭馬車經過時，遭示威者當面噓聲伺候。凱特當下的反應，也掀起話題。

反君主制團體當面抗議 3個孩子看見噓聲群眾後怎麼了？

皇家閱兵式14日在倫敦舉行，凱特王妃及3名子女──12歲的喬治王子（Prince George）、11歲夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、8歲路易王子（Prince Louis）搭乘馬車，行徑林蔭大道，跟在查爾斯三世和王后卡蜜拉（Queen Camilla）的馬車後方，威廉王子（Prince William）則騎馬。

▲ 凱特王妃搭乘馬車參加皇家閱兵式，面對抗議群眾，仍揮手致意。（翻攝X@Rimmesfk）

▲ 喬治王子有些困惑，向人群揮手，夏綠蒂公主則皺眉望向抗議者。（翻攝X@Rimmesfk）

當天反君主制團體「共和國」（Republic）聚集在林蔭大道，抗議者手持「不是我的國王」「廢除君主制」標語。根據一段網路影片，當凱特與3個孩子的馬車經過時，抗議者對他們發出噓聲。面對這情況，3個孩子看上去感到很困惑，喬治、路易仍向人群揮手，夏綠蒂皺著眉頭看向抗議群眾，凱特全程表情嚴肅，但也繼續揮手，保持專業和優雅。

凱特淡藍造型致敬黛妃 路易王子又搶走鏡頭了？

即使遇到抗議，當天的閱兵式仍充滿看點，凱特身為時尚資優生，當天她穿上愛牌Catherine Walker淡藍色白色滾邊大衣洋裝，頭戴Philip Treacy 寬邊帽，腳踩Gianvito Rossi白色高跟鞋，優雅大方。凱特這身衣服無疑再次向已故婆婆黛安娜王妃致敬，黛妃1987年也穿過Catherine Walker淡藍色服裝亮相過，凱特這回幾乎完美復刻。

▲ 凱特王妃身穿Catherine Walker淡藍色大衣洋裝出席皇家閱兵式，優雅大方。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃（右圖）這回的淡藍色造型，似乎在向黛安娜王妃（左圖）1987年的造型致敬。（翻攝princeandprincessofwales IG、X@Kristine_Froeba）

3個孩子的穿搭也跟媽咪呼應，兩個男孩穿深色西裝、配淡藍色領帶，夏綠蒂則穿Alessandra Rich白色泡泡袖洋裝，頭戴蝴蝶結髮式，穿Pretty Ballerinas白色芭蕾舞鞋，像個小淑女。

▲ 夏綠蒂公主身穿白色洋裝搭配蝴蝶結髮飾，舉手投足愈發有王室風範。（翻攝X@RoyallyBelle_）

此外，孩子們的行為也吸睛，路易王子再度展現古靈精怪本色，他在馬車、白金漢宮陽台上做出各種怪表情，像是張大嘴、皺眉等，還一度跟家人「脫隊」，跑到一旁看飛行表演，相當有喜感。

▲ 威廉王子、凱特王妃一家五口在白金漢宮陽台亮相。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲ 路易王子探出身體張望，看空軍表演，再度展現古靈精怪的一面。（翻攝X@RoyallyBelle_）

喬治在陽台上也忍不住打了一個噴嚏，一旁的媽媽凱特隨即拍拍他的背，對他說：「保重」。夏綠蒂則表現優雅，揮手和禮儀都很到位，越來越穩重。

Oop Kate didn’t take being booed to her face very well!! Her reaction said it all, she tried to play it down trying a small wave. but her face couldn’t keep up with the fakery….



Where is the smile Katie girl ????? Not everyone is a sycophant! I do feel sorry for the kids… pic.twitter.com/Qfy2v9dAF9 — SK ???????????? (@Rimmesfk) June 13, 2026

Prince George sneezes during an event at Buckingham Palace and has neither a cloth handkerchief nor a paper tissue. His mother keeps her distance and seems to be avoiding the germs.



What a wonderful image of the Royal Family. pic.twitter.com/rSPeTvEzHE — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) June 14, 2026



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