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伊朗強硬派氣炸！　痛批協議「災難性投降」開嗆談判代表

▲▼ 伊朗首都德黑蘭17日有數千名婦女及年輕女性參加集會，有的人持槍。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭的婦女集會，部分人士持槍。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗達成停火備忘錄，伊朗強硬派議員及媒體卻強烈反彈，甚至在外交部外舉行抗議。他們的不滿集中在3大要點，包括未明確保證解除制裁，伊朗未獲賠償，也未確立伊朗對荷莫茲海峽的管控權。

伊朗國會議員加贊法里（Kamran Ghazanfari）直言，「他們說我們贏了、美國退讓了，根本是赤裸裸的謊言。」強硬派議員納博揚（Nabavian）也痛批，協議竟讓以色列商船得以通行荷莫茲海峽，令人完全無法接受。

《Kayhan》總編輯、前革命衛隊指揮官夏里亞特馬達里（Hossein Shariatmadari）發表公開信，質問外交部長與談判代表，「美國及其盟友讓最高領袖哈米尼殉道，殺害數十名核科學家和軍事指揮官，數百位無辜人民與受壓迫學生，造成數千億美元損失……難道現在只要收一點過路費，就要解開他們經濟與商業上的瓶頸嗎？」

前強硬派總統萊希的連襟、媒體人尼利（Meysam Nili）更形容即將登場的60天談判是一場「災難性的投降」，疾呼伊朗民眾不能坐視不管。

▼德黑蘭在戰爭期間遭美軍與以色列轟炸。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色烈轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

面對排山倒海的批評，首席談判代表顧問穆罕默迪（Mehdi Mohammadi）反擊稱，該協議將能夠結束戰爭，包括以色列在黎巴嫩的攻勢，而且伊朗未對核計畫做出新的承諾，高濃縮鈾的後續處置方式將在未來60天的談判另外討論。

他主張，美國首次同意解除制裁，而且備忘錄條款中關於「伊朗安排」的措辭，將讓伊朗和阿曼得以向通行船隻收費，甚至阻止以色列商船通行，堅稱依然控制海峽。雖然海外凍結資產的處理尚未敲定，但阿拉伯國家已承諾提供資金，「他們見識過我們在區域的實力」，不得不就範。

不過，穆罕默迪的解釋不論在事實層面或條文詮釋上，都與反對者大相逕庭。他宣稱，這是因為反對者依據的是較舊版本的協議草案。

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