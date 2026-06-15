500油輪排隊苦等！　荷莫茲海峽將迎「海上大塞車」

▲美伊已達成逐步重開荷莫茲海峽的協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗達成和平協議，為重新開放荷莫茲海峽帶來重大突破。儘管美國總統川普高調宣布解除海上封鎖，但分析師警告，目前有多達500艘商船受困在波斯灣內，這波恐怖的「海上大塞車」恐需花上數週才能完全疏散，全球原油供應短時間內仍面臨再次中斷的危機。

川普高調宣布解封：發動引擎吧！

美國總統川普（Donald Trump）14日宣布，美伊已達成逐步重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的協議。根據條件，伊朗必須徹底清除水雷且不得收取通行費；美國則立刻解除對進出伊朗港口船隻的海上軍事封鎖。

川普在貼文中興奮表示，「我特此全權授權免收通行費開放荷莫茲海峽，同時立即解除美軍的海上封鎖。世界各國的船隻，快發動你們的引擎，讓石油流動吧！」消息一出，布蘭特原油（Brent crude）應聲狂跌近4%，來到每桶83.92美元。

500艘船受困波斯灣面臨大塞車

根據《金融時報》報導，儘管達成共識，但海上情況遠比想像嚴峻。航運業估計，衝突爆發逾3個月以來，高達500艘商船與大型油輪被迫滯留在波斯灣（Gulf）內。

分析師指出，一般商船通過該戰略水道單趟就得花大約8小時，要消化500艘船的積壓量絕對是一場漫長拉鋸戰。國際航運商會（ICS）等主流航運組織已嚴厲警告，若各國船隻在缺乏協調下「一窩蜂硬闖」，將引發極度嚴重的擁堵與混亂。

船隻屢遭攻擊 歐洲海軍急出動掃雷

自今年2月28日衝突全面爆發以來，過去3個月內已有46艘商船遭砲火攻擊，伊朗甚至強行扣押了兩艘貨櫃船。

更讓船東們聞風喪膽的是海峽內佈滿的致命水雷。為了讓航道安全恢復，英國及其他歐洲國家的海軍軍艦，目前已經在地中海緊急集結，準備在海峽重開後第一時間投入危險的掃雷作業。

專家警告：石油市場恐吃緊至2027

風險顧問機構EOS Risk Group諮詢主管凱利（Martin Kelly）直言，停火期間雙方報復性攻擊並未停止，他對這項協議的穩固性抱持悲觀態度。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）策略主管克勞夫特（Helima Croft）也表示，重開後的船隻後勤與物流作業就要花上好幾個禮拜，恢復運量還需極長時間。

能源分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）更警告，修復受損能源設施、重新補足國際石油庫存都需要龐大時間，「全球石油市場到2027年之前都將持續吃緊。」

他指出，協議本質上把海峽的實質控制權留給了伊朗，「這代表一把『達摩克利斯之劍』（意指隨時降臨的危險）將永遠懸在航道上方，只要伊朗高興，隨時都能再次切斷全球能源命脈。」