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美伊達成協議前「以色列還在轟」！　宣布擊斃真主黨指揮官

▲▼ 以色列14日再度空襲黎巴嫩南部，從以色列北部拍攝的畫面可見現場竄起濃煙。（圖／路透）

▲ 從以色列北部拍攝的畫面可見黎巴嫩南部被擊中的建築竄起濃煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列14日再度對黎巴嫩首都貝魯特南部達希葉區發動空襲，就在美伊宣布達成和平協議前幾小時。這起空襲造成至少3人罹難、6人受傷，以軍宣稱是對真主黨指揮中心的「精準打擊」，同時宣布已於12日消滅真主黨重要指揮官達克杜克（Ali Mussa Daqduq）。

綜合ABC等外媒，以色列總理納坦雅胡與國防部長卡茨（Israel Katz）聲明指出，此次空襲是為回應真主黨向以色列領土發射3枚火箭彈的挑釁行動，「以色列絕不容忍任何對境內的砲擊」。

飛彈攻擊公寓　擊斃真主黨指揮官

黎巴嫩民防部證實，以軍攻擊目標是達希葉區一棟公寓，造成3死6傷。安全部門消息人士則稱，這起攻擊似乎是使用2枚飛彈的定點清除行動。

以軍也宣布，12日在黎巴嫩利塔尼河以南的精準打擊中，已擊斃真主黨資深指揮官達克杜克。他2024年11月曾一度被傳在敘利亞被以色列擊斃，但事後證實他仍在世。以軍聲稱，達克杜克曾先後擔任已故真主黨領袖納斯魯拉（Sheikh Hassan Nasrallah）的貼身護衛長、精英拉德萬部隊指揮官等要職。

達克杜克曾策劃2007年1月在伊拉克卡爾巴拉造成5名美軍死亡的攻擊行動，當年遭美軍逮捕並移交伊拉克，但伊拉克法院將其無罪釋放，引發華府強烈抗議。

美伊批評以色列空襲

以色列這起攻擊時機敏感，美國總統川普公開發文批評，「這不該發生，尤其是在我們與伊朗如此接近達成和平協議的特殊時刻」，並呼籲各方克制、喊話以色列停止在黎巴嫩境內的所有攻擊。

伊朗方面，首席談判代表、國會議長卡利巴夫警告，若美方無法約束以色列履行承諾，伊美談判將難以繼續；伊朗軍方高層也放話，不會坐視以色列的「罪行」。

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