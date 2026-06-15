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川普大讚習近平、普丁！　批納坦雅胡難搞「差點搞砸美伊協議」

▲▼美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於佛州正式會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 納坦雅胡此前與川普在佛州會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普14日主動致電《紐約時報》，在80歲生日當天大談美伊協議成果，聲稱荷莫茲海峽將「永久免收通行費」，並讚揚中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁促成協議，同時批評以色列總理納坦雅胡「非常難搞」，指責他差點讓談判在最後關頭破局。

川普在長達28分鐘的訪談中表示，他2月底下令對伊朗發動軍事攻擊，並在德黑蘭封閉荷莫茲海峽後實施海上封鎖，這一連串決策已徹底重塑中東格局；談及納坦雅胡時則直言，「他是個很難搞的人」，「他應該非常感謝我們，因為如果伊朗擁有核武，以色列恐怕撐不過2小時。」

免費通行海峽？　實為恢復戰前狀態

不過外界對協議內容仍有疑慮，這份協議備忘錄實際上僅暫停海峽通行費60天，後續仍需進行區域對話，但伊朗在戰前便未收取任何通行費，因此川普「永久免費」的說法實際上不過只是恢復戰前狀態。

核武議題方面，川普稱雙方仍在協商伊朗暫停鈾濃縮的年限，他傾向20年，但可能接受15年，並強調未來限制濃縮程度將低到「永遠無法供軍事使用」。2015年歐巴馬政府簽訂的伊朗核協議同樣有類似限制，但川普2018年退出後，伊朗便將濃縮純度拉高至接近製彈等級的60%。

美伊47年最高層接觸　日內瓦簽署儀式

據知情官員說法，伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫與外交部長阿拉奇將前往瑞士日內瓦出席19日的簽署儀式，美方由副總統范斯共同簽署，將是美伊47年來最高層級正式接觸。

值得一提的是，德黑蘭傳出刻意等到當地時間過了午夜才最終確認協議，避免與川普生日同一天，因此雙方各自宣稱協議在不同日期完成。川普堅稱是14日，伊朗則說是隔天。

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