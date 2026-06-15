伊朗最高國家安全委員會也證實　與美達成停戰備忘錄

▲伊朗與美國達成停戰諒解備忘錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

伊朗最高國家安全委員會14日正式確認，德黑蘭與華府已敲定一份旨在結束戰爭的諒解備忘錄。一名伊朗高級官員向《路透社》透露，備忘錄草案涵蓋核計畫、石油制裁豁免、釋出凍結資產等多項關鍵條款，為後續60天的正式協議談判奠定基礎。

《福斯新聞》引述伊朗最高國家安全委員會聲明報導，包括黎巴嫩在內的多條戰線軍事行動，將從14日晚間開始「立即且永久」停止。美國對伊朗實施的海上封鎖也將立即全面解除。

聲明中表示，唯有在其中一方開始實施協議框架下的義務，關於全面最終協議的談判才會開始。此外，伊朗也特別感謝巴基斯坦與卡達在調停過程中發揮的關鍵作用。

諒解備忘錄將於19日正式簽署，並且啟動為期60天的最終協議談判，討論德黑蘭核計畫與更廣泛的協議。

▼伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

根據該名伊朗高級官員說法，備忘錄草案要點如下：

►伊朗必須立即對所有商船開放荷莫茲海峽，美國也必須在備忘錄簽署後立刻解除海上封鎖，並於30天內完成。

►美國同意直到達成最終協議之前不對伊朗新增制裁。在達成最終協議之後，美國與聯合國對伊朗的所有制裁將按照一份雙方同意的時間表解除。

►美國將在特定期間內豁免伊朗石油制裁，讓德黑蘭得以銷售石油取得收益。

►美國同意釋放高達250億美元的伊朗凍結資產，包括直接現金轉帳、區域各國合作及金融信貸額度等多種形式。

華府將與區域盟友協調，為伊朗制定一項重建與發展計畫，在60天內與德黑蘭協調並達成一致。

►德黑蘭同意不製造也不取得核武。

►在最終協議達成前，伊朗核計畫維持現狀，不會進一步濃縮鈾或擴建核設施。

►美國同意根據未來達成的全面協議，允許伊朗在境內稀釋其高濃縮鈾庫存。

►伊朗的核計畫、濃縮鈾活動及庫存處理機制，將在備忘錄簽署後60天內展開協商，並在最終協議中解決。