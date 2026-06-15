　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

伊朗最高國家安全委員會也證實　與美達成停戰備忘錄

▲▼11日，伊朗親政府示威者在首都德黑蘭揮舞國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗與美國達成停戰諒解備忘錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗最高國家安全委員會14日正式確認，德黑蘭與華府已敲定一份旨在結束戰爭的諒解備忘錄。一名伊朗高級官員向《路透社》透露，備忘錄草案涵蓋核計畫、石油制裁豁免、釋出凍結資產等多項關鍵條款，為後續60天的正式協議談判奠定基礎。

《福斯新聞》引述伊朗最高國家安全委員會聲明報導，包括黎巴嫩在內的多條戰線軍事行動，將從14日晚間開始「立即且永久」停止。美國對伊朗實施的海上封鎖也將立即全面解除。

聲明中表示，唯有在其中一方開始實施協議框架下的義務，關於全面最終協議的談判才會開始。此外，伊朗也特別感謝巴基斯坦與卡達在調停過程中發揮的關鍵作用。

諒解備忘錄將於19日正式簽署，並且啟動為期60天的最終協議談判，討論德黑蘭核計畫與更廣泛的協議。

▼伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

▲▼ 伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

根據該名伊朗高級官員說法，備忘錄草案要點如下：

►伊朗必須立即對所有商船開放荷莫茲海峽，美國也必須在備忘錄簽署後立刻解除海上封鎖，並於30天內完成。

►美國同意直到達成最終協議之前不對伊朗新增制裁。在達成最終協議之後，美國與聯合國對伊朗的所有制裁將按照一份雙方同意的時間表解除。

►美國將在特定期間內豁免伊朗石油制裁，讓德黑蘭得以銷售石油取得收益。

►美國同意釋放高達250億美元的伊朗凍結資產，包括直接現金轉帳、區域各國合作及金融信貸額度等多種形式。
華府將與區域盟友協調，為伊朗制定一項重建與發展計畫，在60天內與德黑蘭協調並達成一致。

►德黑蘭同意不製造也不取得核武。

►在最終協議達成前，伊朗核計畫維持現狀，不會進一步濃縮鈾或擴建核設施。

►美國同意根據未來達成的全面協議，允許伊朗在境內稀釋其高濃縮鈾庫存。

►伊朗的核計畫、濃縮鈾活動及庫存處理機制，將在備忘錄簽署後60天內展開協商，並在最終協議中解決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 2294 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1款行動電源有膨脹風險　官方宣布主動召回
獨／短劇第一大廠遭爆「退場真人」　轉戰AI拋2大震撼彈公司回
獨／台中「瑞典坦克」遭招牌砸中　車主曝妻嚇哭：一家4口緊抱
蔡依林「開衩直搗腿根」半身全看光！　北京鳥巢狂吸17萬人朝聖
老頭公車暴吼「妳碰到我，害衣服髒了」逼賠錢！妹妹嚇掏200
年化配息率破10%　3檔ETF今最後上車日
賣帳戶給詐團！車主遭美人計誘出凌虐...丟包公園慘死
快訊／騎士等紅燈遭輾爆頭！　恐怖瞬間曝
錦榮練完肌現身高鐵站　混血女友相伴「胸部以下都是腿」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帶3子女搭馬車「突遭示威者噓聲伺候」！　凱特王妃反應曝光

美伊達成協議前「以色列還在轟」！　宣布擊斃真主黨指揮官

瑞士公投否決「國家人口上限1000萬人」　憂影響經濟、與歐盟關係

500油輪排隊苦等！　荷莫茲海峽將迎「海上大塞車」

亞洲能源危機「最壞劇本」成真！　15國急籌40億美元救命

伊朗最高國家安全委員會也證實　與美達成停戰備忘錄

川普大讚習近平、普丁！　批納坦雅胡難搞「差點搞砸美伊協議」

川普80歲生日大禮　「美伊和平協議」內容一次看

白宮UFC格鬥秀登場！川普歡慶80大壽「親臨觀賽」　至少耗資19億

只為避開川普生日！　伊朗「硬撐到跨夜」公布和平協議

蔡依林首登北京鳥巢震撼17萬人　甜喊「寶寶」送限定曲〈Dr.Jolin〉

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

身體突不適別慌「先量血壓」　名醫黃國晉：別迷信新檢測

李東洺中斷2小時續投8連勝獨居勝投王　坦言還想丟第6局

今明天全台水氣增　端午連假轉乾「高溫飆34度」

綠委砍預算「關中正紀念堂廟門」　沈伯洋：重點是錢要花刀口上

叫車被放鳥隨手攔計程車　司機竟提議不跳表去抓他

川普預告簽署協議：美伊關係變更好「荷莫茲海峽全面開放」

池恩齊前役被換下隔天反彈　後藤笑：搞不好有看賽前新聞

警犬憨吉練習跟隨走位　身體動了屁股還黏在地上XD

帶3子女搭馬車「突遭示威者噓聲伺候」！　凱特王妃反應曝光

美伊達成協議前「以色列還在轟」！　宣布擊斃真主黨指揮官

瑞士公投否決「國家人口上限1000萬人」　憂影響經濟、與歐盟關係

500油輪排隊苦等！　荷莫茲海峽將迎「海上大塞車」

亞洲能源危機「最壞劇本」成真！　15國急籌40億美元救命

伊朗最高國家安全委員會也證實　與美達成停戰備忘錄

川普大讚習近平、普丁！　批納坦雅胡難搞「差點搞砸美伊協議」

川普80歲生日大禮　「美伊和平協議」內容一次看

白宮UFC格鬥秀登場！川普歡慶80大壽「親臨觀賽」　至少耗資19億

只為避開川普生日！　伊朗「硬撐到跨夜」公布和平協議

唐斯「大溪神蹟」助尼克封王！　網喊：福仁宮大勝少林寺

黃迪揚曾是《康熙》助理主持！　小S驚呼：你有站在我旁邊嗎？

《超模生死鬥》泰拉怒告Netflix惡剪！　3.5小時訪談被砍剩16分鐘

可分裝2.5萬顆喪屍煙彈！桃園2毒品工廠被抄　2嫌向對岸毒販拜師

吳禹寰爭取歸仁第八公墓遷葬加速　黃偉哲允今年啟動公告

調查局頻爆權勢性騷、偷拍民眾　監察院糾正：重創政府形象

玉山盃／衛冕軍台中市驚險奪勝！侯聖彥7下再見安　彰化縣雙敗淘汰

蔡依林確定出席金曲獎！　入圍9項反應曝光「點名最想拿這大獎」

端節掃蕩嚴防走私與疫病　金馬澎海巡首日抄193公斤陸製食品　

假投資假檢警騙很大！屏東執行分署深入部落　教長輩防詐保荷包

Jessica上海機場摀鼻乾嘔　嚇出與潤娥同款表情包

國際熱門新聞

伊朗證實：美伊所有戰線永久停火　本周五舉行正式簽署儀式

看AV最精彩時刻突交棒！女優曝背後原因

快訊／川普：與伊朗和平協議已完成　荷莫茲海峽免費開放通行

快訊／巴基斯坦總理：美國與伊朗達成和平協議

美伊達成和平協議！　涵蓋核計畫、荷莫茲海峽內容曝光

即／川普罕見公開踩煞車　喊話以色列停止空襲「別搞砸了」

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

亞洲能源危機最壞劇本成真　15國急籌40億

美伊14點備忘錄　談判前先解凍120億美元

美伊14點備忘錄　美承諾不干涉內政

巴西2直升機空中對撞毀6人亡　警：美歌手奧利佛樹罹難

美跳傘機墜毀燒成火球　機上12人全罹難

伊朗談判代表撂重話：繼續談沒意義

世足轉播驚見大片空位？FIFA正面回應

更多熱門

關鍵字：

伊朗美國、核計畫、和平協議、石油制裁、資產解凍

讀者迴響

熱門新聞

下到沒完沒了！　雨停時間曝

黃大煒猝逝10天才通知親友　黃珊珊出手了

飲料喝不完別亂倒！騎士慘收3600罰單

玩家病逝留87個帳號　法院判母親可繼承

黃珊珊悼黃大煒：將取授權查死因

想她就抬頭看天空！小行星正式命名徐熙媛

小S搭Uber「司機突轉頭問一句話」

傅子純頭七　「初戀女友」不敢進靈堂

伊朗證實：美伊所有戰線永久停火　本周五舉行正式簽署儀式

賊星該敗！北市通緝犯謊報身分逃逸

下雨堅持出門　變身行走的衛生紙

滾燙咖啡潑全身！1歲半嬰「皮片片剝落」3度手術母淚崩

獨／黃大煒母昨才知死訊　女友淚曝未婚原因

即／台南運豬車「撞工程車再撞機車」！　騎士爆頭慘死

看AV最精彩時刻突交棒！女優曝背後原因

更多

最夯影音

更多
蔡依林首登北京鳥巢震撼17萬人　甜喊「寶寶」送限定曲〈Dr.Jolin〉

蔡依林首登北京鳥巢震撼17萬人　甜喊「寶寶」送限定曲〈Dr.Jolin〉
尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

尼克封王夜失控！球迷狂歡變暴動　街頭砸車畫面瘋傳

身體突不適別慌「先量血壓」　名醫黃國晉：別迷信新檢測

身體突不適別慌「先量血壓」　名醫黃國晉：別迷信新檢測

李東洺中斷2小時續投8連勝獨居勝投王　坦言還想丟第6局

李東洺中斷2小時續投8連勝獨居勝投王　坦言還想丟第6局

今明天全台水氣增　端午連假轉乾「高溫飆34度」

今明天全台水氣增　端午連假轉乾「高溫飆34度」

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面