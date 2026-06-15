瑞士公投否決「國家人口上限1000萬人」　憂影響經濟、與歐盟關係

▲瑞士公投否決了限制人口的提案。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

瑞士選民舉行公投，否決了一項史無前例的極右翼提案。該提案要求政府在2050年前將全國人口限制在1000萬，由於極具爭議性而被稱為「瑞士版脫歐」（the Swiss Brexit）。

近55%反對 提案內容曝光

該提案由極右翼政黨瑞士人民黨（SVP）主導推動，54.79%選民投下反對票、45.21%支持，投票率則為58.86%。

根據提案內容，瑞士政府被要求在2050年前將全國人口限制在1000萬。如果人口達到950萬，政府必須啟動嚴格的限制措施，包括居留許可及庇護申請資格。若人口超過1000萬，瑞士政府則必須退出與歐盟簽訂的人員自由流動協議（free movement agreement），但此舉也將連帶失去進入歐盟市場的資格。

人口成長飛速 右派主張壓力問題

《衛報》指出，SVP在國會佔有多數席次，多年來持續煽動反移民情緒，尤其是針對來自鄰近歐洲國家的勞工。該黨主張人口增加已對瑞士基礎建設、住房、社會計畫、自然資源及生活方式造成壓力，堅稱必須解決問題。

瑞士目前人口約910萬，成長速度遠遠超過周邊歐洲國家。數據顯示，自2002年人員自由流動協議生效以來，該國人口已增加23%，同期經濟產值也攀升24%左右。目前大約27%的瑞士居民並非本國公民。

選民擔心負面衝擊 政府也反對

民調機構GFS Bern分析師比耶里（Urs Bieri）指出，儘管選民普遍憂慮人口成長壓力，但更擔心提案可能帶來的副作用，「選民擔心此舉會對瑞士與歐盟的關係，以及勞動市場帶來負面影響」，尤其是醫療照護人力短缺的問題。此外，人們也普遍認為，「在目前的國際局勢下，小國這樣做並不明智。」

事實上，瑞士政府7名內閣部長聯合反對此案，警告人口上限將危害國家穩定、傷害經濟與瑞士繁榮。商界也擔心會限制外國勞工流入，衝擊經濟並破壞與歐盟的關係。