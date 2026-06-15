川普80歲生日大禮　「美伊和平協議」內容一次看

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普於台灣時間15日（美東時間14日）清晨宣布，美國與伊朗已達成協議，美方將立即解除對伊朗實施的海上封鎖，並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航；伊朗方面則表示，雙方的諒解備忘錄已完成定稿，正式簽署儀式預計於本周五（19日）在瑞士舉行，部分條款已提前生效。這天是川普80歲大壽，他送給自己與世界一份「生日大禮」。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



川普於美東時間14日晚間在Truth Social發文表示，「與伊朗伊斯蘭共和國的協議現在已經完成。恭喜大家！」他並宣布，「全世界的船隻，啟動引擎吧。讓石油流動起來。」川普表示，已授權荷莫茲海峽免費開放通行，同時立即解除美國海軍的封鎖行動。

▲美伊同意全線永久停火，19日將在瑞士日內瓦簽署協議。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



▲荷莫茲海峽將重新開放。（圖／路透）



伊朗總理夏立夫（Shehbaz Sharif）此前率先宣布，美國與伊朗已達成和平協議，雙方將立即且永久停止所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩在內。

▲伊朗外交部主管法律與國際事務的副部長加里巴巴迪。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗外交部主管法律與國際事務的副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）證實，伊朗與美國之間的諒解備忘錄（Memorandum of Understanding）文本已完成，正式簽署儀式將於本周五（19日）在瑞士舉行。他指出，備忘錄中的兩項內容已自當地時間15日凌晨起生效，包括「所有戰線立即且永久停火」以及「解除並終止美國對伊朗實施的海上封鎖」。

▲美國與伊朗之間的「14點諒解備忘錄」草案初步內容。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



與此同時，伊朗半官方媒體《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）15日披露一份據稱為美伊「14點諒解備忘錄」草案內容。根據文件，美方將承諾不干涉伊朗內政、不增加區域駐軍，也不再祭出新制裁；美軍則將撤出伊朗。作為交換條件，伊朗將重申不製造核子武器的承諾。

草案也列出多項經濟條款，包括解除對伊朗石油與能源產品的制裁、解凍部分遭凍結資產，以及由美國及盟友提供至少3000億美元（約新台幣8.9兆元）重建計畫。文件並提到，在解除海上封鎖、放寬石油制裁及解凍部分資金等條件完成前，雙方不會展開最終談判。

不過，《梅爾通訊社》披露的14點內容目前尚未獲得美國或伊朗官方正式證實。報導指出，未來若達成最終協議，將透過聯合國安理會決議批准生效。