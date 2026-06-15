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亞洲能源危機「最壞劇本」成真！　15國急籌40億美元救命

▲▼中東戰爭,美伊戰爭,能源危機。3月16日，斯里蘭卡可倫坡（Colombo），加油站大排長龍。（圖／路透）

▲斯里蘭卡可倫坡的加油站大排長龍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

亞洲開發銀行（ADB）發出嚴厲警告，受到伊朗爆發戰爭的衝擊，亞洲目前正陷入該行預測的最糟情況。亞銀總裁神田真人（Masato Kanda）證實，為了應對石油與天然氣的嚴重短缺，目前已有15個國家向這家多邊貸款機構提出高達40億美元的正式緊急貸款申請。

最壞劇本成真　通膨飆升重創亞太地區

神田真人表示，「最壞的劇本現在已經發生了......而且很不巧地，亞太地區成了受創最嚴重的地方。」能源漲價、運費飆升以及原物料成本上漲，現在都已成為殘酷的現實。

由於亞洲極度仰賴中東的石油與天然氣供應，這波波斯灣能源危機對亞洲的打擊特別劇烈，不僅讓通膨持續惡化，更嚴重拖累了經濟成長；此外，肥料缺貨預料將進一步推升糧食成本。

根據英國《金融時報》報導，為了對抗越來越貴的燃料價格並降低能源需求，許多國家已祭出因應措施，包含鼓勵遠距上班、縮短每週工作天數，或是透過升息來對抗通膨。

對此，亞銀已將2026年亞太地區的經濟成長預測從原本的5.1%下調至4.7%，並將通膨預估值從3%大幅調高到5.2%。神田真人強調，亞銀還有很充裕的放款空間，已經「完全準備好」受理巨額的追加資金申請。

菲律賓買俄油求生　印度急借15億苦撐

這場危機的導火線，源自於美國與以色列對伊朗發動攻擊，以及隨後荷莫茲海峽遭到封鎖。總部設於馬尼拉的亞洲開發銀行，隨即在3月緊急推出資金救援方案。

亞銀指出，目前面臨巨大財務壓力的申請國中，最大一筆求救資金來自菲律賓，高達17.5億美元。菲律賓不僅已宣布進入國家能源緊急狀態，更被迫轉向購買俄羅斯石油；由於該國幾乎完全仰賴中東石油且缺乏油價補貼機制，面對暴漲的燃料成本顯得不堪一擊。

▲▼菲律賓政府已針對能源供應不穩宣布進入「國家緊急狀態」。當地最具代表性的「吉普尼」（jeepney）司機首當其衝。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓進入國家能源緊急狀態，當地最具代表性的「吉普尼」（jeepney）司機首當其衝。（圖／達志影像／美聯社）

此外，高達90%能源仰賴進口的全球第三大消費國印度，也提出了15億美元的申請以提升經濟韌性。

自危機爆發以來，印度的外匯存底慘烈蒸發400億美元，為了保護淪為亞洲表現最差貨幣之一的盧比，印度當局更緊急宣布限制加油站柴油零售量，下令商業買家只能向價格貴上約40%的批發商買油，總理莫迪（Narendra Modi）正拚盡全力守護經濟免受波斯灣危機摧殘。

孟加拉討30億救命金　斯里蘭卡開第一槍求援

孟加拉財政部長邱德里（Amir Khosru Mahmud Chowdhury）坦言，由於高達95%的能源必須依賴進口，能源成本直線狂飆已讓總理拉曼（Tarique Rahman）領導的新政府「大失血」至少30億美元。首都達卡（Dhaka）高層證實，當局已緊急向國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行及亞銀求救，申請超過30億美元的預算支持與貸款。

另一方面，甫經歷2022年金融危機與主權債務違約的斯里蘭卡，更是第一個正式向亞銀提出援助申請的國家。

神田真人於今年3月與斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）會面，並宣布額外提供1億美元預算支持，將2026年對該國的計畫援助總額一舉拉高至4.8億美元。

神田真人更沉重透露，亞銀目前正與另外4個國家針對潛在貸款進行磋商，「我預期會有越來越多國家來找我們求援，現在的情況真的非常嚴峻。」

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