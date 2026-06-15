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只為避開川普生日！　伊朗「硬撐到跨夜」公布和平協議

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據一名美國官員透露，伊朗當局在發布協議的時間點上動了小手腳，因為他們極度不希望在伊朗時間的午夜之前宣布達成協議，原因無他，因為那一天剛好會碰上美國總統川普（Donald Trump）的生日。

協議壓線發布　只為避開「川普生日」

根據CNN報導，該名美國官員指出，伊朗不希望在川普生日這天發布協議的好消息。從結果來看，他們也算「部分」如願以償了；因為這項聲明硬是拖到了午夜過後幾分鐘才正式對外發布。

儘管此舉讓發布的時間點在伊朗已經跨越到了星期一（15日），不過在美國依然還是星期天（14日），也就是川普的生日當天。

川普大讚協議：荷莫茲海峽將「永久免通行費」

針對這項協議，川普在14日表示，他與伊朗達成的協議，最終將確保荷莫茲海峽未來能「永久免收通行費」。川普在接受《紐約時報》的電話採訪時，特別強調重新開放這條至關重要的航道，是此次協議中的一項重大成就。

不過事實上，在雙方衝突爆發之前，伊朗原本就沒有收取過任何通行費，這意味著這項安排的實質作用，基本上只是讓情況恢復到戰前狀態而已。

放話當「中東守護者」　若未達核協議將重啟軍事攻擊

除了宣揚協議成果，川普也對伊朗發出警告。他表示，如果伊朗無法在未來幾週內，針對其核子計畫的未來達成一項令人滿意的協議，他將會採取行動：要嘛就是重新發動軍事攻擊，不然就是讓美國成為中東的守護者，而作為交換條件，美國將抽取該地區高達20%的收益。

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