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白宮UFC格鬥秀登場！川普歡慶80大壽「親臨觀賽」　至少耗資19億

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普14日迎來80歲大壽，在白宮南草坪舉辦的UFC籠格鬥秀也已登場。稍早，川普與UFC主席懷特（Dana White）並肩走出橢圓形辦公室，沿廊柱步道前進，一同現身杜魯門陽台（Truman Balcony），被主持人介紹出場時，全場鼓掌、歡聲雷動。

▲▼美國總統川普14日迎來80歲大壽，在白宮南草坪舉辦的UFC籠格鬥秀也已登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與懷特出場。（圖／達志影像／美聯社）

歡慶川普與美國生日　白宮史無前例UFC格鬥賽

這場名為「UFC自由250」（UFC Freedom 250）的賽事，以慶祝美國建國250週年為主題，並且選在川普80歲生日當天舉辦，成為美國史上首場在總統官邸舉辦的職業運動賽事。

現場由柴克布朗樂團（Zac Brown Band）與美軍聯合武裝部隊合唱團演唱國歌，還有軍機低空掠過天際。川普站上陽台時，有人高喊「生日快樂」，引發全場熱烈歡呼。根據直播畫面，他與懷特已經入席場邊觀賽。

▼川普在場邊觀賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普14日迎來80歲大壽，在白宮南草坪舉辦的UFC籠格鬥秀也已登場。（圖／達志影像／美聯社）

耗資19億台幣　7場比賽連番戰

白宮南草坪特別搭建了訂製版UFC八角形擂台，並配置巨型螢幕、愛國主義佈景，以及被命名為「巨爪」（The Claw）的大型頂部鋼構。活動採邀請制，預計4000多名賓客入場，但橢圓形草坪及國家廣場周邊預計另有12.5萬人聚集，據法院文件整體費用超過6000萬美元（約新台幣19億元）。

聯邦政府動員7個機構的大量人力與資源籌備這場活動，而白宮宣稱費用由UFC承擔。此外，許多贊助商都與川普關係密切，名單中還出現頗具爭議的預測市場平台Polymarket，正值白宮幕僚內線交易疑慮浮上檯面之際。

▼白宮南草坪搭建起特製版UFC八角形擂台。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普14日迎來80歲大壽，在白宮南草坪舉辦的UFC籠格鬥秀也已登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普14日迎來80歲大壽，在白宮南草坪舉辦的UFC籠格鬥秀也已登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普14日迎來80歲大壽，在白宮南草坪舉辦的UFC籠格鬥秀也已登場。（圖／達志影像／美聯社）

賽事包括7場對決、14名選手接連交鋒，輕量級將由喬治亞裔西班牙籍拳手托普里亞（Ilia Topuria）對陣美國選手蓋傑（Justin Gaethje），重量級王座則由佩雷拉（Alex Pereira）迎戰蓋尼（Ciryl Gane），美東時間當晚8時在Paramount+平台獨家直播。

然而，這場史無前例的賽事並非一帆風順。天氣預報顯示14日下午有62%機率出現雷暴雨，高溫更可能飆破32°C。但懷特表示，不論天候如何，賽事都將如期舉行，白宮也表示已備妥完整天氣應變計畫。

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