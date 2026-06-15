日本天皇、荷蘭國王夫婦合體看世足！　脖掛「武士藍毛巾」超吸睛

▲日本天皇與荷蘭國王合體看世足。（圖／@koninklijkhuis）



記者張方瑀／綜合報導

正在對荷蘭進行正式訪問的日本天皇與皇后，於當地時間14日晚間，與荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）及麥克西瑪（Máxima）王后一同透過電視轉播，觀看了世界盃足球賽「日本對荷蘭」的賽事。這場由荷蘭王室親自提議的聚會，讓兩國王室在國賓訪問期間留下了溫馨的互動畫面。

荷蘭國王夫婦親赴行宮 共進晚餐賞世足

日本天皇德仁與皇后雅子自6月13日至26日期間，以國賓身分正式訪問荷蘭與比利時，並於當地時間13日起，下榻於位於阿珀爾多倫（Apeldoorn）的荷蘭王室別莊「赫特奧德羅城堡」（Kasteel Het Oude Loo）。

當地時間14日晚間，亞歷山大國王與麥克西瑪王后乘車親自前往城堡拜訪。4人先是在城堡內共進晚餐，隨後於晚間10時一同觀看世界盃「日荷大戰」的電視轉播。據悉，這項一同觀賽的溫馨安排，是出自於荷蘭國王與王后的提議。

▲日本天皇與荷蘭國王合體看世足。（圖／@koninklijkhuis）



披專屬應援毛巾合影 睽違多年再與外國王室觀賽

根據荷蘭王室所發布的照片，4人皆面帶燦爛笑容合影留念。畫面中可見，天皇皇后兩陛下的脖子上掛著日本國家代表隊「武士藍」（Samurai Blue）的毛巾，而荷蘭國王夫婦則披著代表荷蘭隊的橘色毛巾。

事實上，此次國賓訪問行程恰巧與這場賽事重疊，先前就已成為外界熱烈討論的話題。而這也是自2002年日韓世界盃時，天皇皇后親臨球場與比利時國王、王后共賞「日本對比利時」賽事以來，再度與外國王室成員一同觀賞世界盃比賽。