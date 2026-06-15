美伊達成停戰協議！　歐洲4國發聲：準備好解除對伊朗制裁

▲英國、法國、德國與義大利宣布已經準備好解除對伊朗的制裁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在美國與伊朗達成結束戰爭的協議後，英國、法國、德國與義大利於14日發布聯合聲明指出，若伊朗對其核子計畫採取相應的行動，四國已經準備好解除對伊朗的制裁。

樂見外交突破 盼恢復區域穩定與全球經濟

綜合外媒報導，針對這項和平協議，歐洲四國領袖在聯合聲明中表示，他們會和美國、伊朗及區域夥伴密切合作，來把握這個時機。

聯合聲明指出，「針對這項外交上的突破，我們恭喜美國、伊朗政府，以及所有參與其中的各方，包含巴基斯坦、卡達等所有居中調停的國家。」四國領袖強調，「這是一個恢復區域穩定以及穩固全球經濟的大好機會。」

籲重開荷莫茲海峽 堅守「無核武」底線

各國領袖呼籲這項協議必須快速且全面地落實，並特別強調，當務之急是重新開放荷莫茲海峽，而且必須確保無條件、不受限制的航行自由。

聲明也重申了對核武的底線，強調伊朗「絕對不能取得核子武器」。不過聲明也承諾，只要伊朗在核子計畫上採取明確、可供驗證的行動，他們就準備好解除相關制裁。

為此，歐洲四國已經準備好與美國、伊朗以及國際原子能總署（IAEA）攜手合作。

尋求長期外交解決方案 力挺黎巴嫩主權

四國領袖在聲明最後提到，「我們會和美國、伊朗以及區域內的夥伴密集合作，把握這個時機、延續這股動能，來達成一項長期的外交解決方案。」

此外，各國領袖也藉此機會再次重申，他們全力支持黎巴嫩的穩定、主權與領土完整。