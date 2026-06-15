美伊14點備忘錄草案曝光！　美承諾不干涉內政、提供3000億重建

▲美國與伊朗達成和平協議。圖為民眾抗議國際足總（FIFA）禁止在世界盃球場內展示伊朗革命前國旗的規定。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗官方媒體於15日清晨披露了一份據稱是美國與伊朗之間的「14點諒解備忘錄」草案初步內容。根據這份目前尚未獲得兩國官方證實的文件，備忘錄主軸聚焦於美國承諾不干涉伊朗內政，並將解除針對伊朗的多項制裁與軍事封鎖。

14點備忘錄要點：涵蓋全面停火與撤軍

伊朗半官方新聞機構《梅爾通訊社》（Mehr News Agency）指出，這份備忘錄的要點包含了在所有戰線（包含黎巴嫩在內）實現永久停火。

在軍事與主權方面，美方將承諾不干涉伊朗內政，美軍也將撤出伊朗，並承諾不會增加在該區域的駐軍，也不會對其祭出新的制裁。

▲美國與伊朗之間的「14點諒解備忘錄」草案初步內容。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

30天內重啟荷莫茲海峽 美盟友提供天價重建計畫

草案中亦涵蓋了解除制裁與經濟復甦的具體時程。美國預計在30天內解除海上封鎖，並在「伊朗的安排下」重新開放荷莫茲海峽。

此外，美國及其盟友將為伊朗提供價值至少3000億美元的重建計畫，同時終止對伊朗石油與能源產品的制裁。作為回應，伊朗則將重申絕不製造核子武器的承諾。

最終談判具備先決條件，協議將交由聯合國批准

《梅爾通訊社》在報導中也特別強調了重回談判桌的先決條件。明確指出，在「伊朗一半遭凍結的資金解凍」、「暫停對伊朗的石油制裁」以及「解除海上封鎖」等條件達成之前，雙方絕對不會展開最終談判。

報導最後也提到，未來的最終協議將會透過聯合國安理會的決議來進行批准。