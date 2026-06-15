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裸女大鬧普吉島！街上咆哮還闖按摩店、打路人　警方壓制逮人

裸女大鬧普吉島！街上咆哮還闖按摩店、打路人　警方壓制逮人

▲普吉島一名外國女子全身赤裸在街上鬧事，引發議論。（翻攝自Phuket Times臉書）

圖文／鏡週刊

泰國旅遊勝地普吉島吸引許多外國遊客，也因此造成當地治安問題、亂象頻傳。日前又傳出有一名外籍女子全身赤裸，在普吉島北部的蘇林海灘附近大聲咆哮，還對路人有攻擊行為，當地居民連忙報警處理。

Thaiger》等泰國媒體報導，泰國社群近日流傳一段影片，顯示有一名外國女子被發現全身赤裸，在普吉島他浪縣的蘇林海灘附近街上神情恍惚，可能是喝醉酒或情緒失控，不時在路上大聲咆哮，還突然闖進一家按摩店製造騷亂。

據悉，該名女子起初先到按摩店附近的美髮店消費，隨後前往按摩店，未料出來後又折返回美髮店宣稱要找人；由於美髮店員工聽不懂她在說什麼，女子便突然情緒失控，開始大肆攻擊店內人員，一旁的員工見狀嚇得急忙上前將人拉開。

女子隨後轉往按摩店鬧事，按摩店工作人員試圖用毛巾蓋住女子的身體，但女子不但與店員發生激烈拉扯，更持續出現攻擊行為，甚至動手拍打路邊的汽車與路人，期間還一度掐住其中一人的脖子。

女子失控的行為讓附近民眾相當恐慌，連忙向警方報案求助。警方獲報後到場成功壓制該名女子，並將她帶回警局拘留，釐清背後行為動機。據悉，泰國法律規定，若在公共場合裸露身體或以不雅方式暴露身體，最高將罰5,000泰銖；該名女子還有攻擊他人、毀壞財物的行為，可能將面臨其他罪名指控。

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