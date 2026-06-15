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美跳傘機升空「突急左轉」墜成火球！　機上12人全數罹難

記者張方瑀／綜合報導

美國密蘇里州西部於14日發生一起嚴重的致命空難。當局表示，一架載有11名跳傘客與1名機師的輕型飛機，在當地一座機場起飛後不久便不幸墜毀，機上12人全數罹難。

剛起飛就急轉墜毀　機身瞬間陷入火海

美國聯邦航空總署（FAA）指出，飛機於當地時間14日上午11時35分左右，從巴特勒紀念機場（Butler Memorial Airport）起飛。代理機場經理雅各（Dennis Jacobs）表示，飛機升空後一直無法達到目視高度，接著突然急左轉，最終墜毀在距離跑道約300碼的田地，並瞬間陷入火海。

▲▼美國密蘇里州一架跳傘機墜毀釀12死。（圖／路透）

▲美國密蘇里州一架跳傘機墜毀釀12死。（圖／路透）

由於才剛起飛，飛機尚未達到能與航空管制員回報的高度。搜救人員事後透過步行與無人機仔細搜索，遺憾並未發現任何生還者。

家屬目睹心碎瞬間　罹難者含2名跳傘新手

貝茲郡警長安德森（Chad Anderson）沉痛表示，墜機確切原因仍在調查中，初步判定應為單純意外，令人鼻酸的是，有家屬在現場親眼目睹這場悲劇。由於部分家屬尚未接獲通知，官方暫不公開罹難者身分。

雅各透露，機上9位是經驗豐富的跳傘老手，另外2位則是準備體驗雙人跳傘的新手。在空難中失去多名好友的跳傘客費平（Travis Phippen）表示，「一口氣失去這麼多朋友，真的讓人徹底崩潰。」

▲▼美國密蘇里州一架跳傘機墜毀釀12死。（圖／路透）

▲美國密蘇里州一架跳傘機墜毀釀12死。（圖／路透）

涉事機型為太平洋航空750XL NTSB接手調查

失事飛機由「堪薩斯城跳傘公司」（Skydive KC）營運，但該公司面對詢問拒絕評論。根據FAA紀錄，墜毀飛機為2010年製造的「太平洋航空750XL」，在跳傘界相當受歡迎。航班資料顯示，該機在14日上午已經順利完成了兩趟短程飛行。

密蘇里州公路巡警隊尤因（Justin Ewing）指出，國家運輸安全委員會（NTSB）將全面接手調查。事實上，跳傘飛機受FAA第91部法規管制，相較於大型客機規範寬鬆許多。NTSB委員霍曼迪（Jennifer Homendy）過去就曾批評，FAA長期忽視了修改跳傘機營運商安全法規的建言。

巴特勒紀念機場是一座無塔台的鄉村機場，目前已宣布無限期關閉。根據美國降落傘協會統計，過去10年來共發生8起跳傘相關的致命空難，奪走25條人命。

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