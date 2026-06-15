澤倫斯基和普丁分別與川普通話　商討烏克蘭戰爭

▲澤倫斯基、普丁。（組圖／CFP）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統府表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日與美國總統川普通話，雙方就烏俄戰爭、和平進程及外交議題交換意見。適逢川普80歲生日，烏方形容這是一場「具有實質意義」的對話。

法新社報導，澤倫斯基顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）透露，這通電話歷時約30至35分鐘，內容涵蓋生日祝賀、外交事務，以及烏克蘭戰爭與和平議題。他表示，雙方討論內容相當充實，並非僅止於禮節性寒暄。

烏俄戰爭已進入第5年，美國主導的停火談判近期因伊朗戰事升溫而受到影響。與此同時，俄軍近期攻勢也出現後繼乏力跡象，使各界再度關注停火談判前景。

川普曾在競選期間宣稱，上任後一天內就能結束烏俄戰爭。重返白宮後，他持續呼籲俄烏雙方推動和平協議，並多次要求烏克蘭在談判中作出讓步，以促成衝突落幕。

一名不具名美國官員透露，川普將於16日在法國出席七大工業國集團（G7）工作會議，澤倫斯基也將與會，不過目前雙方尚未安排正式雙邊會談。

另一方面，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天也與川普通話。克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）指出，雙方討論重點包括烏克蘭戰爭、美伊談判，以及即將成行的美國高層訪俄行程。

鄂夏柯夫表示，川普在通話中提到，美國與伊朗正在磋商的諒解備忘錄已接近完成階段。他並透露，美國總統特別代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）近期將訪問俄羅斯，與俄方進一步接觸。

川普與澤倫斯基的關係近年曾出現波折。去年兩人在白宮會晤時氣氛一度緊張，川普公開批評澤倫斯基，引發國際關注。此外，川普去年也曾邀請普丁於阿拉斯加（Alaska）舉行高峰會，同樣遭到外界批評。

在美國積極推動伊朗和平協議及烏俄停火談判之際，川普同一天分別與澤倫斯基及普丁通話，也凸顯華府正試圖同步處理兩大國際衝突，為未來外交布局鋪路。