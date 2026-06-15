嗆G7是有錢人聚會！　日內瓦萬人遊行「放火燒了特斯拉」

記者張方瑀／綜合報導

七大工業國集團（G7）高峰會即將在15日正式登場，然而就在峰會舉行前夕，法國邊境另一頭的瑞士日內瓦於14日爆發了大規模的激烈示威。原本和平的遊行隊伍在隨後演變成嚴重的警民衝突，激進的抗議群眾將怒火對準了象徵資本主義的機構與車輛，不僅砸毀聯合國機構的窗戶，甚至還當街放火焚燒一輛特斯拉（Tesla），現場一度陷入失控混亂。

萬人遊行變調 催淚瓦斯瀰漫市區「小孩嚇哭」

綜合外媒報導，這場在日內瓦發起的抗議遊行最初聚集了近2萬人，起初氣氛相當平和，但隨著隊伍推進，部分抗議人士情緒開始失控，將矛頭轉向攻擊他們眼中「象徵資本主義與多邊主義」的目標。

目擊者向《路透社》透露，現場畫面驚心動魄，示威群眾直接從地上撬起磚塊，瘋狂向警方投擲；而警方也立刻發射催淚瓦斯試圖驅散人群。在烈日曝曬下的日內瓦市中心街道上，刺鼻的煙霧四處瀰漫，不少路過的小孩因為吸入刺鼻的空氣，當街在驚恐中大哭嚎啕。

▲▼瑞士日內瓦14日爆發大規模示威，抗議群眾當街縱火焚燒特斯拉。（圖／路透）



怒嗆「有錢人的聚會」 富豪馬斯克身價破兆成導火線

事實上，多年來G7高峰會周邊向來少不了抗議聲浪，許多示威者往往藉此機會抨擊資本主義、全球化、氣候變遷以及貧富差距等議題。不過，這次抗議民眾的怒火顯得更加猛烈，主要是抗議G7代表了政治與經濟權力的過度集中。

加上就在上週，特斯拉創辦人、同時也是美國總統川普（Donald Trump）盟友的馬斯克（Elon Musk），正式成為全球首位身價突破「上兆美元」的富豪，這讓全球日益嚴重的貧富不均問題再度被引爆。

▲日內瓦反G7遊行。（圖／路透）



參與抗議的民眾索基（Pippa Saugy）憤怒地表示，「對我而言，這就是一場有錢人的聚會，再次凸顯了富者如何更富，而窮人卻只能慘遭遺棄。」另一名示威者科林（Clélia Colin）則把矛頭對準性別不平等，「G7所代表的價值觀完全是仇女的，他們根本是在加劇不平等，因為這裡面毫無平等可言。」

全城戒備防暴動 峰會聚焦烏伊衝突、防與川普起摩擦

本屆G7高峰會將於15日至17日在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮埃維昂萊班（Evian-les-Bains）舉行，屆時包括法國、英國、加拿大、德國、義大利、日本、美國等各國領袖以及歐盟（EU）代表都將齊聚一堂。

外界預期，這次的討論焦點將被中東與烏克蘭持續不斷的衝突所主導；同時，各國領袖也試圖避免與川普發生摩擦，因為川普目前正全力推動與伊朗的框架和平協議。

▲▼遊行起初氣氛相當平和，但隨著隊伍推進，部分抗議人士情緒開始失控。（圖／路透）



由於早就擔心可能會爆發嚴重暴力事件，日內瓦全城早已進入高度戒備狀態。當地的商家在事前就紛紛用木板將店面的門窗牢牢封死，市區各角落更部署了數以百計的鎮暴警察。

不過，這般大陣仗的警力也引來部分民眾不滿，示威者皮卡德（Mattia Piccard）便痛批，這根本是警方在刻意恐嚇、嚇唬老百姓，企圖逼大家不敢站出來發聲。