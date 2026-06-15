美伊周五日內瓦簽署協議　范斯：川普可能親自到場

▲美國總統川普與副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國副總統范斯（J.D. Vance）美東時間14日（台灣時間15日）表示，他預計幾天內前往瑞士，出席由巴基斯坦居中斡旋的伊朗和平協議簽署儀式，並透露美國總統川普本人也可能親自到場，顯示華府對這項協議高度重視。

法新社報導，范斯接受福斯新聞（Fox News）訪問時，被問及是否將出席預定於6月19日在瑞士日內瓦舉行的簽署儀式時表示，「我當然計劃出席，但是總統本人也有可能會到場。」

范斯並未進一步說明川普是否已確定出席，但他的談話顯示，美國高層正積極準備參與這場被視為中東局勢重要轉折點的外交活動。

根據先前消息，巴基斯坦總理 Shehbaz Sharif 日前宣布，美國與伊朗已就終結衝突達成初步和平協議，雙方同意立即且永久停止各戰線軍事行動，包括黎巴嫩戰場，正式簽署儀式預定於19日在瑞士舉行。

美國總統川普也在社群平台發文宣稱，美伊協議已完成，並表示美國將解除對伊朗港口的海上封鎖，同時重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運。

不過，伊朗方面對部分時程說法仍保持謹慎。伊朗官員日前曾表示，雙方確實已完成合作備忘錄文本，但部分細節仍須透過後續技術性談判確認，因此外界仍密切關注未來數日各方是否會正式公布協議全文，以及停火安排能否順利落實。

若川普最終親赴日內瓦，將成為美伊衝突爆發以來最具象徵意義的外交場合之一，也可能成為其重返白宮後的重要外交成果。