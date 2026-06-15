巴西2直升機空中對撞毀6人亡　警：美歌手奧利佛樹罹難

URGENTE! tragédia no ar

2 helicópteros se chocaram no RJ e seis pessoas estão mortas .



Entre os mortos está um cantor dos EUA, Oliver Tree. pic.twitter.com/re2E8A7y25 — Estefanus Virtus Imperii (@Paxbrasilis) June 14, 2026

記者張靖榕／綜合報導

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）14日發生重大空難，兩架直升機在空中相撞後墜毀並引發大火，機上6人全數罹難。警方消息人士透露，目前正在進行世界巡演的美國創作歌手奧利佛樹（Oliver Tree）疑似就在其中一架失事直升機上，但由於遺體嚴重燒毀，當局尚未正式確認死者身分。

▲直升機空中相撞。（圖／翻攝X）



法新社報導，事故發生在里約熱內盧西郊的雷克雷尤班代蘭蒂斯（Recreio dos Bandeirantes）。兩架直升機於當地時間上午在空中相撞後，墜落至一家電動車經銷商停車場，並引發大火，約20輛汽車遭波及起火燃燒。

消防部門表示，其中一架直升機搭載5人，另一架則僅有機師1人，兩機共6人全部罹難，無人生還。

警方消息人士指出，罹難者名單中包括現年32歲的奧利佛樹，以及一名巴西音樂製作人、一名阿根廷導演，還有以Gaspi聞名的阿根廷人氣YouTuber普林（Gaspar Prim）等人。不過，由於墜機後引發猛烈火勢，部分遺體遭嚴重燒傷，仍須透過進一步鑑識確認身分。

▲直升機相撞後墜毀。（圖／翻攝X）



奧利佛樹近年憑藉獨特的音樂風格與誇張造型走紅全球，以招牌馬桶蓋髮型及迷因式搞笑風格廣受年輕族群喜愛。他的代表作包括 Life Goes On、Miss You 及 Alien Boy 等歌曲。

根據公開資料，奧利佛樹在Spotify平台每月擁有超過1100萬名聽眾，多首熱門歌曲累積播放次數超過7億次，是近年網路世代最具代表性的另類流行歌手之一。

當地檢警與航空事故調查單位已展開調查，釐清兩架直升機為何會在空中發生碰撞，以及事故發生的詳細原因。