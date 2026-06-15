伊朗證實：美伊所有戰線永久停火　本周五舉行正式簽署儀式

記者張靖榕／綜合報導

伊朗外交部主管法律與國際事務的副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今（15日）表示，伊朗與美國之間的諒解備忘錄（Memorandum of Understanding）文本已經定稿，正式簽署儀式將於本周五（19日）在瑞士舉行。

▲伊朗外交部主管法律與國際事務的副部長加里巴巴迪。（圖／達志影像／美聯社）



加里巴巴迪向伊朗國營媒體表示，「諒解備忘錄文本已經完成，『伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄』（Islamabad Memorandum of Understanding）正式簽署儀式將於周五在瑞士舉行。」他強調，「我們的承諾將自周五起正式生效。」

不過，加里巴巴迪指出有兩項內容已自當地時間今天凌晨起立即實施。第一項是「所有戰線立即且永久停火，包括黎巴嫩在內」；第二項則是「解除並終止美國對伊朗伊斯蘭共和國實施的海上封鎖」。

加里巴巴迪指出，這份諒解備忘錄「並非僅是外交努力的成果」，同時也是伊朗「軍事成就」所促成的結果。

稍早，美國總統川普宣布，美國與伊朗已達成協議，美方將解除對伊朗的海上封鎖，並形容這是數個月談判以來最重大的進展。

隨著美伊雙方接連釋出正面訊號，外界預期正式簽署後，雙方將展開後續技術層級談判，處理核計畫、制裁解除、能源出口及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）全面恢復通航等細節問題。