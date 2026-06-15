美伊達成和平協議！　涵蓋核計畫、荷莫茲海峽內容曝光

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗今（15日）達成和平協議，最終諒解備忘錄文本已敲定。一名伊朗高階官員此前透露，內容涵蓋核計畫、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放，以及美方放寬石油制裁等多項議題。雙方在簽署備忘錄後，還將展開為期60天的談判，以敲定最終協議內容。

根據這名官員說法，備忘錄草案主要內容如下：

荷莫茲海峽

伊朗將立即重新開放荷莫茲海峽，允許所有商業船舶通行；作為交換，美國將解除對伊朗港口的海上封鎖。

美方解除封鎖的程序將於備忘錄簽署後立即啟動，並在30天內完成。

金融與制裁

美國同意在最終協議達成前，不對伊朗實施任何新的制裁措施。

一旦簽署最終協議，美國及聯合國對伊朗的所有制裁將依照雙方同意的時間表逐步解除。

美方也將在特定期間內豁免伊朗石油制裁，允許德黑蘭恢復石油出口並取得相關收入。

此外，美國同意解凍總額250億美元（約新台幣7905億元）的伊朗海外凍結資產，方式包括直接現金移轉、區域國家合作以及金融授信安排。

華府也將與區域盟友協調，提出伊朗重建與發展計畫，並在60天內與德黑蘭協商敲定相關內容。

核計畫

伊朗承諾不製造、也不取得核武器。在最終協議達成前，伊朗將維持現行核計畫狀態，不進一步提高濃縮鈾濃度，也不擴建核設施。

美國則同意在未來全面協議框架下，允許伊朗在境內處理高濃縮鈾庫存，透過稀釋方式降低濃度。

至於伊朗核計畫未來規模、鈾濃縮活動以及高濃縮鈾庫存處理機制，將在備忘錄簽署後60天內進一步談判，並納入最終協議內容。

這名伊朗官員強調，目前公布的僅是備忘錄草案內容，最終協議仍需經雙方後續協商確認。不過，若相關條款順利落實，將象徵美伊關係出現重大轉折，也可能為持續數月的中東衝突畫下句點。