快訊／川普：與伊朗和平協議已完成　荷莫茲海峽免費開放通行

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普於台灣時間今（15日，美東時間14日晚間）晨宣布，美國與伊朗已達成協議，美方將立即解除對伊朗實施的海上封鎖，並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「與伊朗伊斯蘭共和國的協議現在已經完成。恭喜大家！」

川普表示，「全世界的船隻，啟動引擎吧。讓石油流動起來」，「我在此完全授權荷莫茲海峽免費開放通行，並同時授權立即解除美國海軍的封鎖行動。」

伊朗總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早宣布，美國與伊朗達成和平協議，將立即且永久停止所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩在內。

不過，截至目前為止，美國尚未公布協議具體內容，伊朗方面也尚未對川普的宣布作出正式回應。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，連接波斯灣與阿曼灣，全球約五分之一的海運石油需經此通道運輸。自美伊衝突升高以來，海峽通行受到嚴重影響，導致國際油價大幅波動，全球市場持續關注局勢發展。

川普是在一整天多次公開表達樂觀態度後，正式宣布協議達成。他稍早曾表示，相信美伊雙方將在當天完成最終協議。