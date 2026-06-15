快訊／巴基斯坦總理：美國與伊朗達成和平協議

▲美國總統川普與巴基斯坦總理夏立夫。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今（15日）宣布，美國與伊朗已就終結持續數月的中東戰爭達成和平協議，雙方同意立即且永久停止所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩在內。

夏立夫在社群平台X表示，「美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國之間的和平協議已經達成。」根據夏立夫說法，正式簽署儀式預定於6月19日在瑞士舉行。他同時感謝卡達、沙烏地阿拉伯及土耳其在斡旋過程中提供協助。

不過，儘管夏立夫已率先宣布協議達成，美國與伊朗官方截至目前仍未發布正式聲明確認內容，因此相關細節及協議是否已完全定案，仍有待雙方進一步對外確認。

以下為夏立夫宣布的「喜訊」全文：



經過密集磋商後，我們很高興宣布，美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國之間的和平協議已經達成。

雙方已宣布，立即且永久終止所有戰線上的軍事行動，包括黎巴嫩境內的衝突。

正式簽署儀式將於6月19日（星期五）在瑞士舉行。

我們感謝美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國致力於透過外交方式解決這場衝突。我們也要向在此次調停工作中提供支持、協助促成協議達成的兄弟國家——卡達國（State of Qatar）偉大領導層，表達誠摯謝意。

同時，我也要特別感謝沙烏地阿拉伯王國（Kingdom of Saudi Arabia）具遠見的領導層，以及土耳其（Republic of Türkiye）領導層在此事上作出的重大貢獻。

隨著協議已經達成，調停各方將於本周促成一系列會議。這些執行前的討論將為後續技術層級談判，以及正式簽署儀式奠定基礎。

