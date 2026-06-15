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快訊／川普罕見公開踩煞車　喊話以色列停止空襲「別搞砸了」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普發文喊話以色列「別搞砸了」。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國總統川普14日針對以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特公開表態，直言這波攻擊「本不該發生」，並透露美方與伊朗距離達成和平協議已相當接近，警告各方不要因軍事行動破壞來之不易的契機，發文中罕見「剎車」直喊：「別把它搞砸了！」

川普親發聲　稱和平協議已近在眼前

川普透過社群平台表示，今晨針對貝魯特的攻擊發生在極為敏感的時間點，因為美方正逼近與伊朗達成一項和平安排。他認為，以色列固然有權回應安全威脅，但此次所回應的行動規模有限，也未造成死傷，不應升高局勢、干擾區域和平進程。

他指出，目前已有一項可望替整個中東、甚至黎巴嫩帶來穩定的協議逐漸成形，各方應立即停止軍事動作，避免局勢再度失控。

▲▼以色列空襲後從黎巴嫩南部納巴蒂葉可見滾滾濃煙。（圖／路透）

▲以色列空襲黎巴嫩南部。（圖／路透）

喊停以色列與真主黨　強調所有人都該克制

川普在貼文中特別點名，以色列不應再對黎巴嫩境內任何地點發動攻擊，同時其他勢力，包括真主黨，也必須停止對以色列採取軍事行動。眼前局勢可能成為長期和平的起點，各方若持續報復，只會讓難得出現的機會再次流失。

空襲仍爆發　川普淡化衝突規模

川普發文前，以色列軍方證實對貝魯特境內真主黨目標展開空襲。以方表示，此舉是回應來自黎巴嫩方向的攻擊；不過川普則公開淡化事件嚴重性，形容相關挑釁「規模極小且毫無意義」，認為既未造成傷亡，就不該演變成破壞和平協議的導火線。

川普最後向外界喊話，希望各方共同守住談判成果，並以一句「感謝各位對此事的關注」作結。

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