美伊MOU草案曝光！　美伊交換條件核計畫、石油全入列

▲伊朗將重新開放荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）



記者董美琪／綜合報導

美國與伊朗和平協議談判持續推進。一名伊朗高層官員向路透社透露，雙方正在研議的諒解備忘錄（MOU）最終草案，內容涵蓋伊朗核子計畫、重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、放寬伊朗石油出口限制等多項議題。根據規劃，雙方將在簽署備忘錄後60天內，就最終協議展開進一步磋商。

根據這名官員說法，MOU草案主要內容如下：

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）

伊朗將立即恢復荷莫茲海峽通行，允許各國商業船舶進出；作為交換，美國將解除對伊朗港口的海軍封鎖措施。

美方相關解除封鎖作業將在備忘錄簽署後同步啟動，並預計於30天內完成。

▲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）與周邊國家地圖。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



財政與制裁

華府承諾，在最終協議正式達成之前，不會對伊朗祭出新的制裁措施。

待全面協議簽署後，美國及聯合國（UN）針對伊朗實施的各項制裁，將依雙方商定時程逐步解除。

此外，美國將在特定期間內豁免對伊朗石油出口的限制，讓德黑蘭得以恢復石油銷售並取得相關收益。

草案也提到，美方同意釋放約250億美元遭凍結的伊朗資產，形式包括現金撥付、區域合作機制以及授信額度等安排。

同時，美國將協調區域盟友，共同規劃伊朗重建與經濟發展方案，並於60天內與伊方完成細節協商。

核計畫內容

在核武議題上，伊朗同意不製造、也不取得核武器。

於最終協議完成前，伊朗現行核子計畫將維持現況，不再推進額外鈾濃縮活動，也不新增核設施建設。

作為未來全面協議的一部分，美國則同意允許伊朗在境內處理並稀釋高濃縮鈾庫存。

至於伊朗核子計畫未來運作方式、鈾濃縮規範以及高濃縮鈾存量的最終處置機制，雙方將在備忘錄簽署後60天內展開協商，並納入最終協議內容。