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看AV最精彩時刻「男優突交棒」！女優證實：確實會用替身

▲▼丸最稀有解答拍攝AV時「交棒」的情況。（圖／翻攝IG）

▲丸最稀有解答拍攝AV時「交棒」的情況。（圖／翻攝IG）

記者柯振中／綜合報導

近日有日本網友開口詢問，觀看AV時偶爾會發現，準備到「關鍵時刻」時，總感覺發生「接棒」的狀況。對此，AV女優丸最稀有（丸最レア）也出面證實，確實有替身的情況發生，原因是與其影響作品的品質，不如換上精力充沛的生殖器來代打。

看AV驚見關鍵時刻「接棒」？日本網友揪疑點、女優出面證實

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》分享，近日有日本網友提出疑問，為何在觀看AV時，總會發現發生關係的生殖器，與射精的生殖器不同，是否真的使用了替身。

▼丸最稀有解答拍攝AV時「交棒」的情況。（圖／翻攝IG）

▲▼丸最稀有解答拍攝AV時「交棒」的情況。（圖／翻攝IG）

對此，丸最稀有則在下方證實，男優確實會有使用「替身」上場的狀況發生，不過這種事應該很好理解。雖然AV劇情當中，可能會出現「1日10發」或連續數次等激烈場景，但這些畫面都是按照劇本、在短時間內完成的演出，能夠真正反覆、連續射精的男優並沒有這麼多。

與其影響品質不如代打！丸最稀有揭片場秘辛

因此，丸最稀有表示，就算影片的劇情設定2人相當合得來、能夠連續發生關係，但需要嚴格掌控拍攝時長的男優，也很難符合劇本當中的設定，可能會出現勃起狀況差、後續品質不符合需求的狀況，因此與其影響作品的品質，不如換上精力充沛的替身來代打，這也類似拍攝電影時換上替身演員來演出，這樣一來觀眾也看得比較開心。

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