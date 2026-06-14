世足轉播驚見大片空位？　FIFA正面回應：球迷停在走道看

▲世足賽南韓對捷克，觀眾席大片空位。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

2026世界盃才開踢就爆發「空位」疑雲。墨西哥瓜達拉哈拉11日舉行的南韓對捷克分組賽，轉播畫面出現部分區域大片空座遭外界質疑，對此國際足球總會（FIFA）回應，官方公布的入場數字並未失真，還強調是不少已入場球迷「停在走道」觀賽，導致座位區視覺上未被坐滿。

韓捷戰接近滿場 鏡頭卻拍出大片空席

引發爭議的比賽在墨西哥瓜達拉哈拉阿克隆球場進行。FIFA公布，當天官方入場人數達4萬4985人，與場館約4萬5664席容量相比，只差數百席即滿場。

電視畫面卻顯示，部分看台尤其靠近場邊區域仍有明顯空位。《The Athletic》與英媒報導指出，空席集中在高價席次與接待區，讓外界質疑官方數據與實際觀感存在落差。

FIFA則解釋，統計方式並非以特定時刻座位占用判定，而是依票券掃描紀錄及進入場館範圍的人數計算，因此球迷若在走道、餐飲區或公共空間停留，也會列入進場統計。

開幕戰仍爆滿 官方持續釋票應對需求

FIFA近期向各國足球協會釋出部分優惠票源，提供固定支持者購買。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，後續還會陸續開放原先保留給晉級球隊的配額。另一方面，明顯對比可見，墨西哥在墨西哥城迎戰南非的賽事，共吸引超過8萬名觀眾入場，現場座無虛席。