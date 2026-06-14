川普、納坦雅胡關係「瀕臨決裂」？　澳專家：以色列被排除決策圈

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係降至冰點。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國與伊朗有望在近日達成和平協議，川普預計在短期內正式簽署，然而曾與他攜手發動這場衝突的以色列總理納坦雅胡，如今卻似乎已被蒙在鼓裡。澳洲狄金大學（Deakin University）全球伊斯蘭政治研究教授巴頓（Greg Barton）6月13日接受《天空新聞澳洲台》（Sky News Australia）專訪時直言，川普與納坦雅胡之間的信任基礎已嚴重動搖，兩人關係恐怕早已名存實亡。

川普怒罵電話曝光關係瀕崩盤

巴頓向主持人普萊斯（Price）表示，納坦雅胡多年來費盡心思拉攏川普，然而這段政治友誼如今正走向終點。他指出，川普過往有跡可循，一旦認定對方只為一己之私，往往會毫不留情地公開批評。

事實上，川普已私下多次抱怨納坦雅胡凡事優先考量個人利益，而非共同的外交目標。更震驚各界的是，有報導披露，川普在某次電話中情緒激動，直接怒罵納坦雅胡是「他X的瘋子」，指控對方的軍事行動正在破壞美方費心構築的外交談判成果。

川普11日通話告知簽約消息納坦雅胡難以置信

6月11日晚間，川普主動致電納坦雅胡，告知他一個令對方難以接受的消息，那就是美國預計在幾天之內便與伊朗完成協議簽署。根據一名美國高層官員透露，川普在電話中語氣強硬，直接告訴納坦雅胡，「這就是協議。這是一份了不起的協議，終結這場衝突的時機到了。」

面對既成事實，納坦雅胡沒有強烈表態，也未與川普激烈爭辯。據悉，在川普透過社群媒體公開宣布協議達成的大約一小時後才打來這通電話，此時納坦雅胡根本措手不及。

納坦雅胡策動大規模打擊遭川普緊急叫停

情況急轉直下的不只是外交層面。據知情人士透露，在以色列與伊朗局勢升溫期間，納坦雅胡曾計劃對伊朗的能源設施及關鍵基礎建設發動大規模空襲行動，然而這項計畫在執行前夕遭到川普緊急阻止。自那之後，納坦雅胡在華府決策圈的話語權急遽萎縮，甚至須透過致電美方盟友的方式，間接打探川普談判的最新進展，形同局外人。

以色列大選倒數政敵趁機猛攻

如今距離以色列大選僅剩約4個月，這場外交風波已迅速演變為國內的政治危機。納坦雅胡的反對陣營抓住機會猛烈抨擊，批評他對川普提出的和談條件照單全收，使以色列實質上淪為美國的「附庸國（vassal state）」。

回顧今年2月底，納坦雅胡與川普聯手推動這場軍事行動時，外界普遍預期這可能成為促成德黑蘭政權更迭的歷史契機，然而現在的結局顯然與納坦雅胡當初的盤算相去甚遠。

蜜月期走入尾聲兩人過去形影不離

這樣的決裂格外令人唏噓，因為兩人過去在政治上幾乎是最緊密的盟友。納坦雅胡曾公開稱讚川普是「以色列在白宮所擁有過最偉大的朋友」，川普也不吝回應，在2025年訪問以色列期間甚至開玩笑說，「他不是好相處的人，但這正是他偉大的地方。」兩人昔日的相互吹捧，如今對照怒罵電話的傳聞，反差之大令人咋舌。

伊朗媒體發布協議說法引發以色列不安

另一方面，伊朗官方媒體在6月12日聲稱，依據協議內容，伊朗將立即獲得數十億美元的資金挹注，此一說法讓以色列官員深感不安，並隨即要求白宮出面澄清。美方官員事後向以色列保證，伊朗媒體的相關報導對協議內容有所誤導。

儘管川普宣稱自己在中東局勢上「掌握一切決策權」，但就在各方試圖穩定情勢之際，以色列7日空襲貝魯特南郊，隨即引發伊朗向以色列北部發射多枚飛彈，再次展現這個地區的高度脆弱性，也說明納坦雅胡仍隨時準備依照自身判斷採取行動。