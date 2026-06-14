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搭飛機胃不舒服！營養師推薦喝薑汁汽水　原因曝光

▲▼飛機,飲料,飛機餐,搭飛機。（圖／VCG）

▲搭機時飲品選擇眾多，薑汁汽水是不少旅客偏好的飲料之一。（示意圖／VCG）

文／CTWANT

許多旅客在搭乘飛機時都有其偏好的專屬飲品，國外一名營養師蘿倫（Lauren Grosskopf）指出，在高空環境中有不少人特別愛喝「薑汁汽水」，並說明最直接的原因，受機艙乾燥空氣與氣壓變化影響，人體的味覺與嗅覺反應會產生顯著轉變，而含有薑成分的薑汁汽水又能舒緩噁心感及消化不良的狀況。不過蘿倫也提醒，並非所有品牌的薑汁汽水都含有真正的薑，因此仍有不少醫師建議搭機喝水就好。

根據外媒《Travel + Leisure》報導，營養師蘿倫指出，機艙內的低氣壓與極度乾燥的空氣會使人類對「甜味」與「鹹味」的感知度大幅降低。在這種高空生理變化下，市面上較為普遍的乾式（Dry）薑汁汽水，其原本的甜味在空中會被部分屏蔽，反而突顯出更為強烈的乾爽與微辣口感，帶給旅客在地面上較難體驗到的提神與解渴效果。

除了味覺上的感官提升，薑汁汽水對旅客還具有實質的生理益處，蘿倫表示，生薑自古以來便是緩解噁心、消化不良與肌肉疼痛的傳統良方，能有效安撫容易緊張或腸胃不適的狀況。雖然部分知名商業品牌曾因不含天然生薑成分而引發法律爭議，但透過心理暗示與類似薑味的風味，依然能發揮一定程度的舒緩效果；若能幸運喝到含有天然生薑成分的品牌，其抗發炎與穩定胃部的功效將更為顯著。

此外，從機上服務的效率來看，薑汁汽水也是空服員的大幫手。相較於健怡可樂（Diet Coke）在高空倒出時，氣泡因氣壓關係極難消散、往往需要耗費大量時間等待，薑汁汽水的氣泡表現相對穩定，能加快機上餐飲服務的速度。無論是基於高空生理學的味覺盲測、緩解暈機的醫療價值，還是加速送餐的實用性，蘿倫建議旅客下次搭機時不妨點一杯冰涼的薑汁汽水，親自體驗看看。

不過因為並非所有品牌的薑汁汽水都含有真正的薑，有些是以人工香料調製，故仍有不少醫師認為，汽水或果汁含糖量高，搭機最佳飲品仍以喝水為佳。

回顧薑汁汽水的發展歷史，這款飲品起源於19世紀中葉的英格蘭與愛爾蘭，隨後傳入北美意外大受歡迎。加拿大創辦人麥克勞林（John J. McLaughlin）於1904年研發出知名品牌「加拿大清泉」（Canada Dry），並因其淡雅色澤與微甜口感被譽為「薑汁汽水界的香檳」；1920年代美國禁酒令時期，更成為地下酒吧調製私酒的絕佳百搭飲品。如今，薑汁汽水已高居全美前十大熱銷汽水之列。

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