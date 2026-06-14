「貓飼料藏毒」塞行李箱！32歲外籍女闖關泰國秒被攔　運毒手法曝

▲一名南非女子企圖攜帶大量海洛因走私進入泰國。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島國際機場破獲一起跨國運毒案，一名32歲南非籍女子將重達16公斤的海洛因分別裝進貓狗飼料袋中，企圖闖關入境，不過該名女子下機後行跡可疑，因此隨即被識破，當場被逮。

根據Khaosod報導，涉案的32歲南非籍女子11日晚間搭乘國際航班抵達泰國普吉國際機場，然而就在她前往位於國際航廈3樓的行李轉盤準備提領行李時，卻左顧右盼、神色慌張的詭異舉動，隨即引發當局注意。

普吉府警察局長信勒（Sinlert Sukhum）、機場海關人員、禁毒局（NSB）隨即上前將這名外籍遊客攔下，並將其帶走調查。警方隨後在女子的行李箱內發現大量貓飼料與狗飼料。

這些飼料包裝上印滿可愛貓咪與狗狗圖案，然而撕開一看裡面竟然塞滿7大袋、重達16公斤的海洛因。販毒集團為了躲避機場X光機的檢查與緝毒犬，部分毒品先用透明夾鏈袋封裝後，外層纏上厚重的黑色絕緣膠帶，另一部分則用錫箔紙高規格層層包裹，手法極其專業。

警方14日表示，涉案的32歲南非女子已被當場逮捕，而她的智慧型手機也被列為重要證據。目前泰國警方正擴大搜查範圍，以確定毒品來源、販運路線以及是否涉及國內外販毒集團。