尼克奪冠！紐約狂歡失控「燒了世界盃接駁車」　時報廣場1人中彈





▲紐約市街頭的狂歡慶祝，在部分地區失控。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

紐約尼克隊睽違53年在NBA總決賽奪冠，球迷與市民紛紛湧上街頭狂歡慶祝，但部分地區情況失控，發生世界盃接駁車遭縱火，還有一名17歲少年在時報廣場（Times Square）中彈等脫序事件。

紐約尼克以「94比90」逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺（Spurs），4勝1敗登頂封王，睽違53年奪下隊史第3座NBA年度總冠軍。

數千名球迷在當地時間13日深夜湧上曼哈頓中城街頭，一些人擁抱或彈奏樂器，一些人爬上交通號誌，一些人施放煙火或扔擲煙霧彈，一些人在酒吧與戶外用餐區帶領眾人高喊「Knicks in five!」，但興奮情緒迅速蔓延成騷亂。

《路透社》報導，14日凌晨2時，一名17歲少年在時報廣場的慶祝現場遭槍擊，子彈擊中其腳部，3名嫌疑人已被拘留。

稍早之前，15輛世界盃接駁車也在時報廣場被大批群眾圍堵，部分人士爬上車頂、闖入駕駛座，其中一輛被市府調來支援的黃色校車慘遭縱火，另外至少3輛嚴重損毀。這批接駁車才剛完成「巴西對戰摩洛哥」首場賽事的載客任務，未料遭殃。

其他誇張鏡頭包括一輛單車被拖上公車車頂，巴西球迷與尼克球迷一起爬到公車車頂揮舞國旗，還有一名男子滿臉鮮血穿越人群，但《路透社》無法核實他為何受傷。

當局封鎖部分街道約2小時後，鎮暴警察與騎警出動驅離群眾，清空尼克隊主場、麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）周邊街道。

49歲的加拿大籍摩洛哥裔球迷尤瑟夫（Youssef Sabbr）剛從接駁車下來，就目睹球迷狂歡過程，「他們在表達喜悅，手段激烈了一點，但就是這樣。當一支球隊獲勝時，世界各地的球迷都是這副德性。」

50多歲的房地產經紀人卡蘿（Carol Marino）在酒吧看完比賽後，站在路邊休息，「我的天啊，這根本是跨年夜20倍的瘋狂。」