小三男童「持開山刀」追殺女老師！驚悚畫面曝　泰國校園暴力

▲男童持開山刀追趕女老師，隨後被工友制止。（圖／翻攝自Facebook／Chalida Phalamat﻿，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國發生一起「學生追殺老師」的恐怖校園暴力事件，沙功那空府（Sakon Nakhon）一名就讀於小學三年級的9歲男童，因在課堂上與同學爆發激烈衝突，不滿遭女老師訓誡，竟當場暴走飆罵老師，事後更持刀在校內恐嚇追趕老師。女老師當場嚇得魂飛魄散、尖叫逃跑。隨著相關監視器畫面曝光，也引發討論。

根據Khaosod報導，泰國知名社群粉專「Social Hunter 2022」14日公布一段恐怖影片，從畫面中可以看到，一名女老師在校內瘋狂奔跑，而數秒後竟有一名男學生持刀在她後方追趕。

這起事件發生於12日，根據調查，涉案的9歲男童與同學發生嚴重口角與肢體衝突，班級女導師見狀介入協調，並對這名男童進行了嚴厲的口頭警告與訓斥。怎知男童聽完非但沒有反省，反而瞬間暴怒。

男童開始對女老師瘋狂飆罵，老師見局勢逐漸失控，為了維護課堂秩序，當場要求男童「立刻回家反省」，並通知其父母。然而，誰也沒想到，男童回到家後，隨即從廚房翻出一把鋒利開山刀，再度衝回學校，鎖定女老師，當著全校師生的面，發瘋似地持刀「追殺」女老師。

從監視器畫面可以看到，身材嬌小的女老師用盡全身力氣狂奔，尖叫大喊，數秒後，男童則在後方手持長刀，追著女老師。而在千鈞一髮之際，學校的一名工友出面勸說，才成功讓男童放下刀子。

報導指出，該名男童早就有多次暴力傾向，對同學做出攻擊性行為，經常傷害、霸凌、威脅或勒索同學，導致多名同學被逼得轉學。如今更發生持刀追趕老師的事件，目前當局已經介入調查。

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