川普80歲大壽！UFC格鬥秀搬進白宮「狂燒19億」　驚人排場曝

▲ 舞台上方架設太空船造型金屬拱門「巨爪」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普14日迎來80歲大壽，白宮南草坪當晚將上演史無前例的UFC籠格鬥秀，成為美國史上首場在總統官邸舉辦的職業運動賽事。共7場對決、14名選手接連交鋒，壓軸將由喬治亞裔西班牙籍輕量級拳手托普里亞（Ilia Topuria）對陣美國選手蓋傑（Justin Gaethje）。

綜合《美聯社》及BBC，屆時現場將有約4300名受邀賓客雲集，包含內閣官員、共和黨國會議員等政要，附近粉絲區則預計將聚集約8.5萬名民眾透過大螢幕同步觀賽。

28公尺高「巨爪」拱門登場

舞台正上方架設高達28公尺、重達600公噸、外型如太空船的「巨爪」（The Claw）金屬拱門，配備頂級燈光與音響設備。賽事將於晚間8時（台灣15日上午8時）開打，由Paramount+獨家串流播出。

這場活動名義上是為慶祝美國建國250周年，也適逢國旗日，但外界普遍認為這實際上是為川普祝壽的慶生活動。為讓川普能夠出席，七大工業國集團（G7）高峰會甚至特別延期，他將在派對過後飛往法國與會。

耗資逾6千萬美元

儘管白宮堅稱活動費用由UFC全額買單，美國國家公園管理局法庭文件揭露，這場賽事已耗資逾6000萬美元（約19億台幣），投入上萬工時，同時有7個政府機構調配大量人力與資源。川普家族共同持股的加密貨幣公司「世界自由金融」（World Liberty Financial）也在賽前宣布成為官方合作夥伴，為獲勝者提供25萬美元獎金池，再度引發外界對川普家族利益與公共資源掛鉤的質疑。

康乃爾大學古典學教授方丹（Mike Fontaine）將這場活動比擬為古羅馬帝國的鬥士競技，當時統治者透過血腥表演娛樂百姓、鞏固威望，「在古羅馬，人們稱之為『麵包與馬戲』（bread and circuses），這是很經典的策略。」

民調僅16%認同

這場盛宴舉辦之際，川普正面臨多重政治壓力，伊朗戰事膠著、油價居高不下、通膨疑慮再起，加上民調顯示近半數美國人認為他的心智敏銳度與體能狀況不足以勝任總統職務。《路透》與益普索（Ipsos）聯合民調也顯示，僅16%美國人認同在白宮舉辦UFC，多達46%表示反對，就連共和黨支持者也僅約1/3贊成。

天氣也是一大隱憂，華府當天下午高溫預計約攝氏33度，入夜後雷暴、閃電及時速逾80公里的強陣風恐怕接踵而至。14日在林肯紀念堂舉行的前置記者會便因惡劣天氣一度中斷，就連UFC主席懷特（Dana White）也坦言，「已經受夠聽天氣預報」，日後寧可移回室內場館舉辦。