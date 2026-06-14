伊朗才否認！　卡達調解代表傳「飛往德黑蘭」協助敲定協議

▲伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國與伊朗針對協議簽署時程說法分歧，但CNN引述一名消息人士說法報導，與美國協調的卡達談判代表14日清晨飛往德黑蘭（Tehran），就是為了協助敲定協議。

卡達代表抵伊朗？最新消息好跡象

除了CNN的報導之外，伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）也指出，卡達代表團已與伊朗官員展開磋商。

事實上，卡達與伊朗官員本週稍早就曾在德黑蘭碰面，當時伊朗透過該調解國，向美國提交了一份協議草案。

知情人士還向CNN透露，官員們正規劃採取視訊方式完成簽署。若諒解備忘錄順利簽署，將針對正式協議細節展開為期60天的新一輪談判。

美伊各說各話 何時簽署成謎

目前，美伊在協議簽署時程各執一詞。美國總統川普13日宣布已排定於14日完成簽署，且協議一旦生效，荷莫茲海峽將立即全面恢復通航。

身為調解國的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也在X發文表示，「我們比以往任何時候都更接近和平協議，最終結果預計未來24小時內敲定」。

不過，伊朗革命衛隊（IRGC）隨即反駁，強調「備忘錄尚未定稿」，並且批評川普「異常堅持」14日簽署協議，是為了把外交成果包裝成他個人的宣傳秀。