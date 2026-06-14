印度19歲少女「私奔」閃嫁男鄰居！　遭親生父親亂刀砍死

▲希瓦尼的父親犯案後遭警方逮捕。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度北方邦班達（Banda）地區一名19歲少女因不顧父母反對與鄰居私奔結婚，遭到父母控告。警方隨後將這對年輕夫妻帶回警局訊問，不料雙方在警局進行調解時，少女堅決拒絕離開丈夫，此舉徹底激怒她的父母。她的父親竟然就在警察面前，拿出預藏的刀子，將女兒活活捅死。

根據《新德里電視台》報導，19歲少女希瓦尼（Shivani）5月18日與鄰居拉利特·維爾馬（Lalit Verma）一同離家出走。兩人隨後在一間廟宇內私定終身，並正式登記結婚。

希瓦尼的父母對這樁婚事極為憤怒，隨即向警方控告拉利特。警方接獲報案後展開搜查，並根據線報，在鄰近的馬哈拉施特拉邦薩特納（Satna）地區找到這對新婚夫妻，同時將兩人帶回警局進行訊問。

在偵訊過程中，希瓦尼與拉利特向警方強調，兩人是自願結婚，並當場出示了合法的結婚登記文件。就在警方進行調查時，希瓦尼的父母趕到警局，試圖強行將女兒帶回。

雙方在警局持續調解，但希瓦尼的父母不斷施加壓力，強迫她立刻跟著父母回家，而希瓦尼則是態度堅定，明確表示自己只想與丈夫在一起生活。

隨著對話越來越激烈，雙方爆發嚴重口角。此時，希瓦尼的母親蘭諾（Ranno）突然從後方一把抓住女兒，希瓦尼的父親則當場拔出一把短刀，在警察面前開始攻擊女兒。

希瓦尼的腹部、手臂與手掌多處遭到刺傷，鮮血直流。儘管警局緊急將她送往醫院搶救，但她最終仍因傷勢過重，不治身亡。警方目前已經將希瓦尼的父親逮捕。

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