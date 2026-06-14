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川普「異常堅持」14日簽協議　伊朗革命衛隊轟：當成個人宣傳秀

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗革命衛隊（IRGC）強烈駁斥將在14日與美國簽署諒解備忘錄的說法，還痛批美國總統川普推動在自己80歲生日當天促成協議，是企圖將外交成果操弄成個人宣傳秀。

美巴釋出和平訊號　6/14有望簽署？

川普13日在真相社群（Truth Social）發文表示，協議「預定將在週日（14日）簽署」。一旦完成，遭伊朗封鎖多月的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將立即全面開放，恢復全球能源運輸。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也在X發文表示，「我們比以往任何時候都更接近和平協議，最終結果預計未來24小時內敲定」。

革命衛隊痛批作秀　不讓川普得逞

不過，革命衛隊在Telegram頻道駁斥14日簽署協議的說法，並且形容川普對於週日簽署協議存在「異常堅持」。

該頻道發文指出，「美國總統再度強調，與伊朗的諒解備忘錄將在週日簽署。但伊朗資深談判代表已明確表示，協議尚未定案，肯定不可能在週日完成簽署。」

聲明直指，週日剛好就是川普的生日，「部分觀察人士認為，他試圖象徵性地利用這次事件，將其包裝成個人宣傳工具。但我國資深談判代表注意到了這些潛在盤算，不會讓這種媒體操弄得逞。」

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）同樣否認即將簽署協議，伊朗官媒更直言川普所提時間表「完全不實」。

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