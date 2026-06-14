首度出手！俄「影子艦隊」油輪企圖穿越英吉利海峽　英相下令攔截

▲ 英軍扣押斯邁托斯號。（資料照／翻攝自MarineTraffic）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國防部宣布，皇家陸戰隊突擊隊員與國家打擊犯罪局特訓執法人員14日清晨展開長達6小時的行動，攔截一艘企圖穿越英吉利海峽的俄羅斯「影子艦隊」油輪「斯邁托斯號」（SMYRTOS），這也是英國首次自主主導這類攔截行動。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）聲明表示，「這次行動再次打擊俄羅斯，也提醒那些為普丁在烏克蘭的戰爭提供資金的人，他們無所遁形。」國防大臣賈維斯（Dan Jarvis）則對參與人員致敬，稱這起行動直接打擊俄羅斯的非法戰爭資金來源。

軍艦直升機齊出動 多方聯合執法

懸掛喀麥隆國旗的斯邁托斯號目前被扣於英國南部海岸附近，持續受到監控以防範環境與安全疑慮。此次行動依據英國國內法及國際法執行，並與法國密切協調配合。支援力量包括直升機部隊、英國皇家空軍P-8偵察機，以及薩瑟蘭號（HMS Sutherland）及萊德伯里號（HMS Ledbury）2艘軍艦。

國防部指出，俄羅斯影子艦隊規模逾700艘，承擔了俄國受制裁原油出口量的75%，是克里姆林宮維持戰爭機器的關鍵命脈。英國迄今已制裁近600艘影子艦隊船隻，俄羅斯石油收益較2024年10月已下滑27%，2025年首季受英國制裁船隻的俄油運載量較一年前減少16億美元。

影子艦隊逃制裁、藏船東、關定位

「影子艦隊」指的是俄羅斯為規避西方制裁而秘密組建的老舊油輪船隊，這些船隻慣以隱匿船東身分、懸掛權宜旗或關閉自動識別系統（AIS）等手段逃避追查。由於船齡普遍超過15年，也衍生出漏油等海洋環境安全隱憂，迄今已發生逾50起相關事故。

英國政府強調，將持續動用一切合法手段打擊影子艦隊，以切斷俄羅斯戰爭財源、維護歐洲及全球安全。