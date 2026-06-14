韓媒揭台灣贏在1關鍵！　台韓「半導體雙胞胎」就業兩樣情

▲ 韓媒分析，半導體景氣循環對台灣整體經濟與就業的帶動力道更為直接且廣泛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣與南韓同樣搭上AI半導體熱潮，韓媒《朝鮮日報》形容為「半導體繁榮雙胞胎」，就業市場卻走向截然不同的命運。南韓5月就業人數較去年同期減少4萬人，創下17個月來首見負成長，青年勞動參與率更遠遠落後台灣；反觀台灣，就業人數已連續39個月維持正成長，青年就業表現同樣亮眼。分析指出，癥結在於兩國半導體產業結構的根本差異。

南韓GDP創50年新高 就業市場卻逆勢萎縮

南韓今年第一季實質GDP較上一季增長1.8%，5月出口年增53.2%，創下歷史新高，名目GDP成長率高達10.5%，是近50年來最高紀錄。但亮眼的總體數字並未反映在就業市場，5月就業總人數為2912萬人，就業率與勞動參與率同步下滑，失業率則呈上揚趨勢。這種「景氣好、就業差」的現象，在南韓過去歷次經濟衝擊中相當罕見。

台灣方面，政府已將2026年實質GDP成長率預測值從7.71%上調至9.64%，若成真將是2010年以來最高。根據最新4月數據，台灣就業人數達1163萬人，年增2.7萬人，成長幅度雖不算大，但已連續逾3年維持增勢。

青年就業落差尤為明顯，台灣25至39歲勞動參與率突破90%，而南韓25至29歲僅76.4%，30多歲族群也僅83.8%，可見南韓青年「不工作也不求職」的現象日益普遍。就業率方面，南韓25至29歲與30多歲分別為71.4%、81.2%，均低於台灣的87.4%與89%。

台灣IC設計到封裝測試分工完整 AI帶動全鏈受益

韓國國際金融中心責任研究員金基奉（音譯）指出，兩國差異在於半導體產業生態系的深度與廣度。台灣以市場規模更大的系統半導體為主軸，形成從IC設計、晶圓代工到封裝測試的完整分工鏈。聯發科、瑞昱等業者主導設計，台積電、聯電負責製造，日月光則承攬後段封裝測試。尤其在AI時代，多晶片整合的先進封裝技術需求急速攀升，讓整條供應鏈上的眾多廠商能雨露均霑。

相較之下，南韓以三星電子與SK海力士為雙核心，高度集中於DRAM、NAND及HBM等記憶體半導體，設計、生產、後製程多由大廠自行垂直整合，外溢至中小企業與整體就業市場的效果相對有限。即便出口金額屢創新高，這股動能仍難以真正帶動就業全面回溫。

金基奉也點出，台灣經濟結構本身對出口與半導體的依賴程度更高。去年台灣商品出口總值約佔GDP的73%，遠高於南韓的45%；半導體在台灣總出口中占比達33%，同樣超過南韓的20%。