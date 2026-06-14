「遊艇亂丟垃圾」菲律賓逮4台人　驚見2名詐騙販毒通緝犯

▲4名台灣人被菲律賓海岸防衛隊逮到亂丟垃圾，其中2人還因涉嫌詐騙與販毒在台被通緝。（圖／翻攝X@coastguardph）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊（PCG）與移民局（BI）11日在一場聯合執法行動中逮捕4名台灣籍男子，原本是為查緝亂丟垃圾登上一艘擱淺遊艇，未料發現其中2人因詐騙及販毒在台灣被通緝。

海岸防衛隊3日在馬尼拉灣靠近巴賽城（Pasay）填海開發區一帶發現遊艇擱淺，隨後監控過程中又目擊船上人員違法往海中亂丟垃圾，於是啟動登船稽查程序。

海岸防衛隊發現船上載有外籍人士，立刻通報菲律賓移民局協助查驗身分。結果顯示，4人曾留下不良紀錄，被列為「不受歡迎外國人」。

在台菲共同打擊跨境犯罪合作的框架下，駐菲代表處查出4人之中的2人因詐騙及販毒遭台灣司法機關通緝。海岸防衛隊與移民局因此在11日再次登艇，將4人帶回移民局訊問。

菲律賓移民局表示，這4名台灣人若無其他在菲涉案紀錄，將啟動遣返程序。但除了移民案件外，他們還因疑似違反海洋環境保護法規，面臨每人10萬披索（約新台幣5.2萬元）的罰款。