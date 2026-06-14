泰國長公主靈柩送抵大皇宮！數千民眾落淚送別　泰王神色哀戚

▲泰國帕差拉吉蒂雅帕公主病逝，民眾哀悼致意。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰王拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）因心臟疾病昏迷逾3年後，6月11日因腹部感染不治，享年47歲。13日下午4時25分，載有公主靈柩的車隊從朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）緩緩出發，沿途約10公里路線兩旁聚集數以千計身著黑衣的民眾，跪地哀泣、俯首送別，現場一片哀傷。

▲泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕的靈柩從朱拉隆功醫院送往大皇宮。（圖／路透）



載著長公主靈柩的車輛為一輛灰色車身、飾有藍色條紋的福斯（Volkswagen）T4廂型車，車牌號碼「1ด-0929」，過去曾先後用於迎送拉瑪九世蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）以及詩麗吉王太后（Sirikit）的靈柩。沒想到如今再度出現在眾人眼前，卻是運送長公主靈柩，不少現場民眾悲從中來。

靈車抵達大皇宮（Grand Palace）後，宮門隨即關閉，泰王與王后端坐金色座椅前親自迎接靈柩，並由僧侶誦經超度，宮殿內陳設著公主遺像，莊嚴肅穆。

▲▼數以千計身穿黑衣的民眾在車隊沿途守候。（圖／路透）



根據Khaosod報導，來自北欖府、73歲的宋旺女士表示，她特地趕來為公主送行，也希望以此向泰王致意。她說，當靈車映入眼簾的瞬間，內心幾乎承受不住，「我不願看到這輛車出現，真的心如刀割。我一直希望奇蹟能夠發生，但終究沒有。」她哽咽地說，感覺是天使太急著把公主帶走了。

另一名女子透露，自從聽聞公主病重的消息，她便持續誦經、祈福，盼望公主能夠平安康復。直到噩耗傳來，她第一個念頭是「這不是真的」，久久無法接受。靈車經過時，她在心中默默祈禱，願公主安然升天，與祖父、祖母重聚。

69歲的維希瓦拉女士也表示，公主患病期間她曾多次來到醫院附近，卻始終無法近身探視，只能遠望公主所在的病房大樓，一遍遍告訴自己「醫生這麼厲害，一定會好的」，如此等待了一天又一天，直到今日。

▲泰王在車內神情哀戚。（圖／路透）



白髮人送黑髮人的泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功更是被拍到老淚縱橫，數度悲從中來。

▲▼泰國民眾舉著長公主的照片。（圖／路透）