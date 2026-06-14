美軍F-18戰機墜毀！飛行員彈射逃生　「引燃野火」山區急疏散

▲ 事發現場竄起白煙。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓州雅基馬郡（Yakima County）14日下午發生軍機墜毀事故，一架隸屬美國海軍陸戰隊的F/A-18「大黃蜂」戰鬥機在靠近里姆岩湖（Rimrock Lake）的山區墜毀，飛行員即時彈射逃生，僅受輕傷，但墜機引發的野火已延燒逾2英畝，當局緊急疏散附近露營民眾。

綜合CBS等美媒，美國海軍陸戰隊第3航空聯隊第11航空大隊（Marine Aircraft Group 11, 3rd Marine Aircraft Wing）發表聲明，證實這架戰機當時正進行例行訓練，事故定調為「非致命性航空意外」。雅基馬郡警方表示，山區執勤副警長於事故後第一時間找到該名飛行員，並協助將其送往附近醫療機構救治。

這架F/A-18戰機隸屬加州聖地牙哥的米拉瑪海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar），事發地點位於西雅圖東南方約125英里處的奧卡諾根-溫納奇國家森林（Okanogan-Wenatchee National Forest）範圍內。

墜機引發的野火目前被命名為「松樹火災」（Pine Tree Fire），至下午5時延燒面積已達2英畝。納奇斯消防局（Naches Fire Department）出動直升機及至少一輛消防車，協同美國林務局人員進行灌救，里姆岩湖南側FR 1200林道周邊路段已全線封閉。消防人員完成熊溪（Bear Creek）小屋的護屋作業後已撤離現場，但灌水車仍留守待命，預計14日返回繼續清理餘燼。

雅基馬郡警局稱已通知軍方相關單位，軍方將陸續派遣人員與資源前往支援。海軍陸戰隊表示，調查墜機原因可能需時數月，目前不便提供更多細節。