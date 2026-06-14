殘殺2歲繼女入獄！英33歲囚犯遭「3獄友狂砍30多刀」　陳屍牢房

▲凱爾比萬被獄友連砍30多刀身亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／綜合報導

英國一名33歲男子凱爾比萬因殘忍殺害2歲繼女而入獄，然而他2025年11月卻被發現陳屍於英國韋克菲爾德監獄的牢房內，全身遭3名獄友聯合砍了30刀。法院近日就此案展開審訊，3名囚犯被控謀殺。

3被告尾隨入房4分鐘後離去

檢方指出，跟凱爾比萬同樣被關押在英國韋克菲爾德監獄的45歲馬克弗洛斯、64歲戴維泰勒以及57歲李紐韋爾被指控謀殺。3人事發當晚偷偷跟隨凱爾比萬進入牢房，前後停留約4分30秒後離開，而凱爾比萬就再也沒有走出該間牢房。

凱爾比萬直到隔日清晨獄方點名時，才被人發現陳屍牢房。法醫調查顯示，死者胸口與腹部均有多處刀傷，最終因大量失血不治。

偽裝睡姿掩人耳目

檢察官表示，3名被告至少使用一種武器對凱爾比萬展開攻擊，手段極為殘忍，事後更刻意將死者擺放成「熟睡」的姿勢，想要拖延被發現的時間，同時丟掉一件沾染血跡的衣物，企圖銷毀犯罪證據。

殺童惡犯獄中孤立無援

根據BBC報導，英國監獄內，犯下性侵或傷害兒童等「尤其令人髮指」罪行的囚犯，往往在獄中遭到其他受刑人霸凌。不過檢方目前僅表示，凱爾比萬在獄中獨來獨往，與3名被告之間並無任何已知往來，是否與其罪行背景直接相關，尚未有定論。

101處傷奪走2歲女童性命

凱爾比萬2020年7月在家中殘忍殺害年僅2歲的繼女，女童全身多達101處不同的傷口，包括嚴重腦損傷。2023年，法院判處他終身監禁，最短須服刑28年才可申請假釋，不料他竟在入獄後命喪牢房。