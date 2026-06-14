　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

台灣不只台積電！愛文芒果進軍法國　單顆價格曝光

▲▼台灣不只台積電！愛文芒果進軍法國　單顆價格曝光。（圖／翻攝臉書Taïwan en France﻿、Threads@pierremosser_group）

▲愛文芒果進軍法國。（圖／翻攝臉書Taïwan en France﻿，下同。）

記者吳美依／綜合報導

台灣愛文芒果本週首次打入法國市場，第一批已完成清關，被法國進口商大讚品質「真的是頂級」。旅台法國主廚Pierre MOSSER在社群媒體分享消息，據價目表顯示單顆要價19.9歐元（約新台幣729元），貼文下方引來網友感動表示，「終於相信台灣不只有台積電（TSMC）了吧！」

芒果登陸法國　主打高級通路

我國駐法國代表郝培芝12日前往巴黎近郊的「杭吉斯國際蔬果生鮮批發市場」（Marché international de Rungis），迎接首批進口法國的台灣芒果。

「杭吉斯國際市場」為整個大巴黎區（Île-de-France）的專業人士提供各式生鮮食材，不僅是歐洲高品質食材流通的重要門戶，也是全球最具代表性的生鮮農產品批發市場之一。

郝培芝提及促成這項台法農業貿易里程碑的許多努力。包括農業部、動植物防疫檢疫署、駐歐盟兼駐比利時代表處農業組，長年與歐盟進行的檢疫條件談判，還有台灣水果在歐洲與法國市場的形象定位及通路銜接。

駐法代表處協助安排台南市長黃偉哲參訪，巴黎台灣貿易中心也積極邀請法國買家赴台洽談、推動進出口對接，終於促成台灣芒果成功輸入歐洲。

法國水果進口商Sun 7 Fruits負責人夏蒂耶（Bruno Chartier）表示，愛文芒果極為香甜、果肉飽滿、果核又小，品質大勝其他產地芒果，因價格相對較高，所以主打高級通路。第一步優先接洽豪華酒店、概念商店、高級餐廳或高檔產品零售店，後續再尋求超市等大型通路。

旅台主廚也大讚　網友超感動

旅居台灣的法國私廚Pierre MOSSER也在threads發文提到這個好消息，「台灣愛文芒果登陸法國後，身為法國人的我，突然開始覺得住在台灣是一種財富，有一天我一定要把後院種滿芒果樹。」

根據他所發布的照片，愛文芒果單顆售價達19.9歐元，約新台幣729元。下方網友紛紛留言，「農產品只要掛上台xx號，絕對毫不猶豫買」、「終於相信台灣不只有TSMC了吧」、「被我遇到絕對毫不猶豫整箱買走」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 1 3421 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南槍響！男頭部中彈「腦漿溢出亡」
黃大煒多年女友「沒他就沒我」　曾陪她抗癌…寫專屬歌曲
黃大煒驟逝　好友康康「難接受」：讓我平復一下
黃大煒病逝前最後發文曝　女友PO「23年前依偎照」心痛道別
快訊／黃大煒猝逝...26年女友怒了：委任不合法　揚言提告
黃大煒驟逝！〈你把我灌醉〉紅遍亞洲32年　阿妹蕭敬騰都唱過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國長公主靈柩送抵大皇宮！數千民眾落淚送別　泰王神色哀戚

韓媒揭台灣贏在1關鍵！　台韓「半導體雙胞胎」就業兩樣情

「遊艇亂丟垃圾」菲律賓逮4台人　驚見2名詐騙販毒通緝犯

台灣不只台積電！愛文芒果進軍法國　單顆價格曝光

美軍F-18戰機墜毀！飛行員彈射逃生　「引燃野火」山區急疏散

殘殺2歲繼女入獄！英33歲囚犯遭「3獄友狂砍30多刀」　陳屍牢房

川普G7行程滿檔　與多國領袖場邊會談「卻漏了澤倫斯基」

海地黑幫綁架「國防部高官」　妻女也被擄！恐有內鬼接應

世界盃「最小咖球星」爆紅！粉絲翻漲逾1000倍　比他全國人口多

新婚夫妻整修別墅「挖出29具胎屍」！波蘭前屋主落網　神秘身分曝

盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽

黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

暴怒男苗栗尋兄理論未果狂砸11車　又衝新竹縱火燒姊姊家被逮　

幫貓過生日驚喜遮眼失敗！　手太短變超萌托腮融化網友

婚禮主持進場一轉頭超傻眼　新人竟緊跟身後一起走紅毯XD

廣東男童驚險爬向快速道路　駕駛衝下車救命！

靜香出場遇怪風裙底失守！　小夫、胖虎人牆護花神救援

泰國長公主靈柩送抵大皇宮！數千民眾落淚送別　泰王神色哀戚

韓媒揭台灣贏在1關鍵！　台韓「半導體雙胞胎」就業兩樣情

「遊艇亂丟垃圾」菲律賓逮4台人　驚見2名詐騙販毒通緝犯

台灣不只台積電！愛文芒果進軍法國　單顆價格曝光

美軍F-18戰機墜毀！飛行員彈射逃生　「引燃野火」山區急疏散

殘殺2歲繼女入獄！英33歲囚犯遭「3獄友狂砍30多刀」　陳屍牢房

川普G7行程滿檔　與多國領袖場邊會談「卻漏了澤倫斯基」

海地黑幫綁架「國防部高官」　妻女也被擄！恐有內鬼接應

世界盃「最小咖球星」爆紅！粉絲翻漲逾1000倍　比他全國人口多

新婚夫妻整修別墅「挖出29具胎屍」！波蘭前屋主落網　神秘身分曝

突破巴金森氏症治療枷鎖！「即用型」iPSC神經球　邁向普及進展

小S迎48歲生日！痛失大S撐起家…阿雅都看在眼裡：她生命被剝離一部分

積欠大筆賭債　土城19歲男陳屍停車場！女友驚嚇報警

小S迎48歲生日！曬舊照「思念大S」　感慨喊：又是特別想妳的一天

竹山加走寮溪堰塞湖蓄水10萬噸　南投縣府：必要時撤下游保全住戶

載友釣魚突失控！雲林男駕駛自撞傷重不治　警駁毒駕疑雲

快訊／台南驚傳槍響！男頭部中彈「腦漿溢出」　倒魚塭旁死亡

女嬰噴射狀嘔吐暴瘦脫水！超音波揪出凶　醫曝3大警訊速就醫

台中男錯過高鐵車次櫃台大吵　鐵警安撫失敗強制送醫

黃大煒多年女友「沒他就沒我」！曾陪她抗癌…寫專屬歌曲：哽咽到唱不完

【睡什麼睡起來嗨！】臘腸狗奶音低吼不睡覺　突然跳嚇主人好可愛

國際熱門新聞

日OL「趁午休賣淫」！無障礙廁所當炮房

2台人命喪阿蘇！遺體回收費日本國庫埋單

東京性愛直播　「高顏值主嫌照」曝光

母遭砍死！18歲女自首認罪刑期減半

伊朗外交部否認6/14與美國簽和平協議

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

最小咖球星爆紅　粉絲翻漲逾千倍

台灣不只台積電　愛文芒果進軍法國

伊朗突曝和平協議條款　川普轟說謊

21歲女高空彈跳「教練忘綁安全繩」慘死！

日25歲國腳「集體性侵」仍出賽世界盃！

川普預告週日簽署協議！荷莫茲海峽將全面開放

美軍F-18戰機「墜毀引野火」　山區急疏散

冰封5300年木乃伊酵母復活　成功烤出麵包

更多熱門

關鍵字：

標籤:**台灣芒果、法國市場、高級通路、愛文芒果、台灣農產品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃大煒驚傳過世　享壽61歲

北市展場爆持槍擄人　3女Coser與經紀人遭押走

性侵5歲女童9次害染性病！淫鄰居審理間身亡

桃園岳母偷吃女婿！「不倫畫面」被女兒撞見

陽明交大光復校區墜樓意外！男大生搶救不治

傅子純頭七剛過…遺孀見「神明廳巧合一幕」

日OL「趁午休賣淫」！無障礙廁所當炮房

玩家病逝留87個帳號　法院判母親可繼承

20歲女偶像出道2天爆當「風俗娘」！下海價目表曝光

HIV校車狼性侵害染HIV　傳染鏈已擴及3縣市

公開「台積電的一天」作息表曝光！

快訊／黃大煒猝逝...26年女友怒了

ETF存股族賺到！　00919、00981A公布「配息組成」免繳稅、費

阿嬤驚見一條腿揭騎士命案　女遭收押

快訊／8級強風！　全台又變天「今明雨最大」

更多

最夯影音

更多
盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽

盧廣仲「路過小巨蛋」變KKBOX開場　〈魚仔〉〈太陽與地球〉...超好聽
黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬93球Maddux完封！　洪總讚嘆這種選手很少見：簽大約後更拚

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

黃子鵬飆「Maddux紀錄」謙稱運氣好　賽後狂謝隊友：野手很辛苦

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

開賽7分鐘就擺烏龍！巴拉圭鐵壁崩盤　半場失3球寫隊史最慘

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

「沒先發讓我很不滿」加拿大老將一上場就進球！延續不敗神話

熱門快報

限時七天端午快閃

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面