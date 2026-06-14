台灣不只台積電！愛文芒果進軍法國　單顆價格曝光

▲愛文芒果進軍法國。（圖／翻攝臉書Taïwan en France﻿，下同。）

記者吳美依／綜合報導

台灣愛文芒果本週首次打入法國市場，第一批已完成清關，被法國進口商大讚品質「真的是頂級」。旅台法國主廚Pierre MOSSER在社群媒體分享消息，據價目表顯示單顆要價19.9歐元（約新台幣729元），貼文下方引來網友感動表示，「終於相信台灣不只有台積電（TSMC）了吧！」

芒果登陸法國 主打高級通路

我國駐法國代表郝培芝12日前往巴黎近郊的「杭吉斯國際蔬果生鮮批發市場」（Marché international de Rungis），迎接首批進口法國的台灣芒果。

「杭吉斯國際市場」為整個大巴黎區（Île-de-France）的專業人士提供各式生鮮食材，不僅是歐洲高品質食材流通的重要門戶，也是全球最具代表性的生鮮農產品批發市場之一。

郝培芝提及促成這項台法農業貿易里程碑的許多努力。包括農業部、動植物防疫檢疫署、駐歐盟兼駐比利時代表處農業組，長年與歐盟進行的檢疫條件談判，還有台灣水果在歐洲與法國市場的形象定位及通路銜接。

駐法代表處協助安排台南市長黃偉哲參訪，巴黎台灣貿易中心也積極邀請法國買家赴台洽談、推動進出口對接，終於促成台灣芒果成功輸入歐洲。

法國水果進口商Sun 7 Fruits負責人夏蒂耶（Bruno Chartier）表示，愛文芒果極為香甜、果肉飽滿、果核又小，品質大勝其他產地芒果，因價格相對較高，所以主打高級通路。第一步優先接洽豪華酒店、概念商店、高級餐廳或高檔產品零售店，後續再尋求超市等大型通路。

旅台主廚也大讚 網友超感動

旅居台灣的法國私廚Pierre MOSSER也在threads發文提到這個好消息，「台灣愛文芒果登陸法國後，身為法國人的我，突然開始覺得住在台灣是一種財富，有一天我一定要把後院種滿芒果樹。」

根據他所發布的照片，愛文芒果單顆售價達19.9歐元，約新台幣729元。下方網友紛紛留言，「農產品只要掛上台xx號，絕對毫不猶豫買」、「終於相信台灣不只有TSMC了吧」、「被我遇到絕對毫不猶豫整箱買走」。